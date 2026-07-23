Sport

Jeff Bezos intră în fotbal! Fondatorul Amazon, negocieri cu gigantul din Premier League: tranzacția se ridică la 1,35 miliarde de lire sterline

Jeff Bezos se află în negocieri pentru intrarea în acționariatul lui Liverpool. Cifrele tranzacției sunt de ordinul miliardelor de lire sterline.
FANATIK
23.07.2026 | 12:15
Jeff Bezos intra in fotbal Fondatorul Amazon negocieri cu gigantul din Premier League tranzactia se ridica la 135 miliarde de lire sterline
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Jeff Bezos vrea să dea lovitura și să intre în acționariatul unui club din Premier League. Foto: hepta.ro.
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Jeff Bezos ar putea deveni unul dintre investitorii de la Liverpool, după ce în presa din Anglia au apărut noi informații despre negocierile purtate în jurul clubului de pe Anfield. Fondatorul Amazon este asociat unui consorțiu interesat să achiziționeze un pachet minoritar de acțiuni, însă discuțiile se află încă într-un stadiu preliminar.

Jeff Bezos ar putea deveni acționar la Liverpool

Potrivit informațiilor publicate în presa britanică, omul de afaceri Amit Bhatia conduce grupul de investitori care încearcă să achiziționeze aproximativ 30% din acțiunile clubului. Tranzacția ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 1,35 miliarde de lire sterline, ceea ce ar evalua Liverpool la aproape 4,5 miliarde de lire.

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Jeff Bezos a fost abordat pentru a participa la investiție, însă implicarea sa nu este, deocamdată, confirmată oficial. Informațiile apărute în Anglia arată că negocierile continuă, iar toate părțile analizează condițiile unei eventuale înțelegeri.

Fenway Sports Group ia în calcul atragerea unui investitor minoritar

Fenway Sports Group, compania care deține Liverpool, nu intenționează să renunțe la controlul clubului, însă ia în calcul atragerea unui investitor minoritar. O astfel de mutare ar aduce capital suplimentar pentru dezvoltarea proiectului sportiv și comercial al grupării de pe Anfield.

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Deși numele lui Jeff Bezos a stârnit un interes uriaș în lumea fotbalului, nu există în acest moment un acord final între părți. Discuțiile sunt în desfășurare, iar rămâne de văzut dacă fondatorul Amazon va face pasul către una dintre cele mai importante investiții din fotbalul european.

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