Jefte Betancor, omul care a bătut-o pe Real Madrid, declarație incredibilă despre Hagi: „Cam nebun! Se transforma”

, jucătorul lui Albacete, care a reușit o dublă , contra celor de la Real Madrid, într-o victorie, 3-2, a vorbit despre cum a fost colaborarea sa cu Gică Hagi, cel care i-a fost antrenor la Farul Constanța.

Ce a spus Jefte Betancor despre Gică Hagi în presa din Spania. Caracterizarea pe care i-a făcut-o atacantul fostului său antrenor

Atacantul a avut cuvinte de laudă pentru Gică Hagi, cu care a colaborat pe vremea când juca în România, la Farul. Jefte l-a descris pe „Rege” ca fiind „nebun”, însă într-un sens bun al cuvântului.

„M-a sunat personal, iar faptul că m-a sunat m-a făcut și am înclinat să accept oferta lui. Am vorbit cu el despre fotbal și ideile lui de fotbal sunt excelente. Și asta m-a făcut să merg acolo fără ezitare. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu el. Este în topul celor mai buni trei antrenori pe care i-am avut vreodată și, ca persoană, este cu adevărat o persoană foarte, foarte specială pentru mine.

Era un antrenor cam nebun: se transforma, țipa, iar dacă jucătorii nu erau bine mental, îi putea zdrobi dacă voia. Cred că ceea ce m-a impresionat cel mai mult la el a fost cât de inteligent era. Știa la cine trebuia să țipe sau să-i spună că face ceva greșit, dar doar pentru a-i împinge să se perfecționeze”, a spus la un podcast din Spania.

Cum s-a descurcat Jefte Betancor în tricoul celor de la Farul Constanța. Cifrele atacantului

Jefte ajunge în România în 2021, când semna din postura de jucător liber de contract cu FC Voluntari. Acesta a avut evoluții apreciate la formația ilfoveană și a fost luat de Gică Hagi, la Farul, un an mai târziu. El a prins în tricoul „Marinarilor” 36 de meciuri, perioadă în care a marcat de 16 ori și a oferit 2 pase decisive.

A mai evoluat în România la CFR Cluj, care l-a luat de la trupa constănțeană pentru 300.000 de euro, iar în prezent este împrumutat în liga secundă din Spania, la Albacete, de către Olympiakos, club la care la finalul sezonului trebuie să revină.