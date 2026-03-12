Sport

Jefte Betancor, omul care a bătut-o pe Real Madrid, declarație incredibilă despre Hagi: „Cam nebun! Se transforma”

Fotbalistul care a bătut-o pe Real Madrid în acest sezon, în Cupa Spaniei, Jefte Betancor, a vorbit despre Gică Hagi, cel care i-a fost antrenor în România, la Farul.
Mihai Alecu
12.03.2026 | 17:35
Jefte Betancor omul care a batuto pe Real Madrid declaratie incredibila despre Hagi Cam nebun Se transforma
ULTIMA ORĂ
Jefte Betancor, omul care a bătut-o pe Real Madrid, declarație incredibilă despre Hagi: "Cam nebun! Se transforma". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Jefte Betancor, jucătorul lui Albacete, care a reușit o dublă în Cupa Spaniei, contra celor de la Real Madrid, într-o victorie, 3-2, a vorbit despre cum a fost colaborarea sa cu Gică Hagi, cel care i-a fost antrenor la Farul Constanța.

Ce a spus Jefte Betancor despre Gică Hagi în presa din Spania. Caracterizarea pe care i-a făcut-o atacantul fostului său antrenor

Atacantul a avut cuvinte de laudă pentru Gică Hagi, cu care a colaborat pe vremea când juca în România, la Farul. Jefte l-a descris pe „Rege” ca fiind „nebun”, însă într-un sens bun al cuvântului.

ADVERTISEMENT

„M-a sunat personal, iar faptul că m-a sunat m-a făcut și am înclinat să accept oferta lui. Am vorbit cu el despre fotbal și ideile lui de fotbal sunt excelente. Și asta m-a făcut să merg acolo fără ezitare. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu el. Este în topul celor mai buni trei antrenori pe care i-am avut vreodată și, ca persoană, este cu adevărat o persoană foarte, foarte specială pentru mine.

Era un antrenor cam nebun: se transforma, țipa, iar dacă jucătorii nu erau bine mental, îi putea zdrobi dacă voia. Cred că ceea ce m-a impresionat cel mai mult la el a fost cât de inteligent era. Știa la cine trebuia să țipe sau să-i spună că face ceva greșit, dar doar pentru a-i împinge să se perfecționeze”, a spus Jefte Betancor la un podcast din Spania.

ADVERTISEMENT
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul...
Digi24.ro
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar

Cum s-a descurcat Jefte Betancor în tricoul celor de la Farul Constanța. Cifrele atacantului

Jefte ajunge în România în 2021, când semna din postura de jucător liber de contract cu FC Voluntari. Acesta a avut evoluții apreciate la formația ilfoveană și a fost luat de Gică Hagi, la Farul, un an mai târziu. El a prins în tricoul „Marinarilor” 36 de meciuri, perioadă în care a marcat de 16 ori și a oferit 2 pase decisive.

Neverosimil: a publicat imaginile cu Donald Trump și a ”rupt internetul”! ”Cel mai...
Digisport.ro
Neverosimil: a publicat imaginile cu Donald Trump și a ”rupt internetul”! ”Cel mai tare din istorie”
ADVERTISEMENT

A mai evoluat în România la CFR Cluj, care l-a luat de la trupa constănțeană pentru 300.000 de euro, iar în prezent este împrumutat în liga secundă din Spania, la Albacete, de către Olympiakos, club la care la finalul sezonului trebuie să revină.

„Meciul generațiilor” a fost mutat din cauza războiului! Ce se întâmplă cu partida...
Fanatik
„Meciul generațiilor” a fost mutat din cauza războiului! Ce se întâmplă cu partida ce s-ar putea juca în finala Cupei Mondiale
Live video UEFA Conference League, manșa tur a optimilor. Viitorul adversar al României,...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa tur a optimilor. Viitorul adversar al României, vizită surpriză înainte de meciul lui Rayo Vallecano. Update
Are bani Dan Şucu să ducă Rapidul în Champions League?! “Va merge până...
Fanatik
Are bani Dan Şucu să ducă Rapidul în Champions League?! “Va merge până la capăt!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Valentin Ceaușescu a dat cărțile pe față: 'Nu am avut nicio influență, nu...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu a dat cărțile pe față: 'Nu am avut nicio influență, nu am intervenit, nu am vorbit cu nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!