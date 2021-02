Jelena Grubisic, omul meciului Râmnicu Vâlcea – CSM, a vorbit despre motivele retragerii: “Mă așteaptă famiia!”

Jelena Grubisic a fost omul meciului dintre CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea, câștigat de “tigroaice” cu 27-22. Portarul croat a vorbit după meci despre motivele pentru care va renunța handbal la finalul stagiunii.

Jelena Grubisic, omul meciului Râmnicu Vâlcea – CSM, despre retragere: “Există viață după handbal. Mă așteaptă familia!”

Grubisic a spus că este timpul să lase locul jucătoarelor mai tinere și că face acest pas și pentru că o așteaptă familia acasă. Portarul vrea să plece de la CSM București cu încă un trofeu al Ligii Campionilor obținut alături de echipă:

“Asta e viața. M-am bucurat să fiu aici în ultimii 6 ani. Iar acum rămâne să vină alte jucătoare, mai tinere. Este timpul lor. Da, am avut evoluții foarte bune în poartă și în primul rând trebuie să îi mulțumesc lui Dado (n.r. Mehmedalija Mulabdic), antrenorul cu portarii, care ne ajută foarte mult de când a venit.

Apoi, defensiva a făcut lucruri foarte bune în ultimele meciuri și m-a ajutat mult. Dar motivul pentru care vreau să mă retrag este că există viață după handbal, iar familia mă așteaptă. Acesta este principalul motiv pentru care am decis să mă retrag.

Și știi cum se zice. Să te retragi când ești sus, nu când ești la un nivel mai mic. Mi-ar plăcea foarte mult să mai câștig o Ligă a Campionilor. Sperăm să reușim”, a spus Jelena Grubisic la conferința de presă de după meci.

Iulia Curea, la primul meci ca “principal”: “Fetele au fost ca niște gladiatoare”

Iulia Curea a fost antrenorul principal al echipei în această întâlnire, în condițiile în care Adi Vasile a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și se află în izolare:

“Nu este neapărat primul meu meci ca antrenor principal la CSM București. Nu am gândit-o așa. Presiune nu am avut. Am venit fără frică și să câștigăm. Nu am venit să avem o șansă. Am avut emoții constructive. M-am simțit super.

Le felicit pe fete. Au fost minunate, extraordinare. Ca niște gladiatoare. Le dedicăm victoria și lui Adi și fetelor care sunt acasă. Oricum, motivația a existat. Și mereu contra Vâlcei va fi un meci foarte încins.

Chiar îmi pare rău că am picat împreună în Liga Campionilor pentru că suntem două echipe din România. Dar ăștia au fost sorții. O să fie un meci foarte greu, pe bătaie”, a spus Iulia Curea după meci.

