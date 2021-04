Jelena Grubisic vrea să se retragă de la CSM București cu trofeul Ligii Campionilor: „Ar fi uimitor!”

Jelena Grubisic, portarul croat de 34 de ani al celor de la CSM București, vrea să își încheie cariera cu încă un trofeu al Ligii Campionilor, după cel cucerit în 2016.

Veterena din poarta „tigroaicelor” debordează de optimism înainte de meciul din sferturile de finală ale Ligii Campionilor dintre CSM București și ȚSKA Moscova, care va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă din Capitală.

De șase ani la CSM București, Grubisic a fost pe terenul la primul trofeu al Ligii Campionilor cucerit de CSM în fața rivalei Gyor și speră să repete performanța și anul ăsta.

Jelena Grubisic nu exclude să mai continue la CSM: „Până să iau decizia, nimic nu este definitiv”

Jelena Grubisic nu vrea să ia totuși o decizie privită și va cântări foarte bine lucrurile la finalul sezonului. Ea simte că ar putea să mai joace: „Sunt încă nehotărâtă. Încă nu sunt o jucătoare atât de bătrână. Am doar 34 de ani, dar îmi este dor de familia mea din Croația. Vreau să-mi întemeiez o familie, probabil că am nevoie de puțin timp pentru mine, dar niciodată să nu spun niciodată. Până să iau decizia, nimic nu este definitiv”, a mai spus super jucătoarea bucureștencelor.

În cazul în care va reuși să cucerească din nou Liga Campionilor, handbalista vede această oportunitate drept momentul ideal pentru a pune punct carierei cu cel mai important trofeu inter-cluburi: „Câștigarea încă o dată a Ligii Campionilor mă va ajuta să iau decizia de a mă retrage. Glumesc, dar câștigarea acestui trofeu în ultimul meu sezon la CSM ar fi uimitor”, a mai explicat croata într-un interviu pentru EHF.

Portărița croată a CSM București este una dintre cele mai bune jucătoare din acest sezon, alături de Cristina Neagu, cu nu mai puțin de 114 parade în 14 meciuri, adică un procentaj de 34,1%, ceea ce spune multe despre valoarea sa.

Jelena Grubisic atrage atenția asupra rusoaicelor de la ȚSKA Moscova: „Au remizat împotriva lui Györ. Sunt greu de învins!”

Jelena Grubisic „nu se culcă pe o ureche” înainte de meciul cu ȚSKA Moscova, calificată în premieră în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, în timp ce CSM București a ajuns în această fază a competiției pentru a șasea oară: „CSKA Moscova este o echipă greu de învins. Au remizat împotriva lui Györ și au fost aproape de a câștiga jocul. Au învins câteva echipe bune, iar eu nu le subestimez după meciul lor împotriva lui Krim în play-off. Krim este, de asemenea, o echipă bună, am remizat împotriva lor acasă. Privind doar lista CSKA, au câteva jucătoare foarte bune. Avem cel mai mare respect pentru adversară”.

Handbalista născută la Zagreb și-a adus aminte și de trofeul european câștigat la CSM București, mai ales că portărița venea chiar de la Györ: „Nu am avut nicio șansă înainte de a ne califica în Final 4. Dar jocul fără presiune ne-a ajutat. A fost, de asemenea, un moment special pentru mine, deoarece am jucat pentru Györ în anul precedent, înainte de a veni la CSM. Dar când am ajuns în finală, a fost emoționant. Înainte de aruncările de la 7 metri, le-am spus colegelor mele că vom câștiga. Și am făcut-o”, a mai povestit Grubisic.

Jelena Grubisic este îndrăgostită de București, pe care îl consideră un oraș cu multe posibilități și în care își dorește să mai revină ca turist: „Bucureștiul este plin de bucurie. În termeni de activități, poți face de toate. Mi-a plăcut să fiu aici, fanii au fost minunați și voi reveni. Poate doar ca turist, dar voi prețui mereu momentele petrecute aici”, a vorbit handbalista din Zagreb”, a concluzionat „tigroaica”.

