”Jenant, penibil”. Anamaria Prodan, reacție după ce Oana Zăvoranu a ajuns la poliție din cauza lui Călin Georgescu. Și impresara l-a susținut

Anamaria Prodan, una din vedetele care l-a susținut public pe Călin Georgescu, reacționează, în exclusivitate pentru FANATIK la tot scandalul creat după anularea alegerilor prezidențiale.

Declarația Prodancăi vine după ce Oana Zăvoranu a mărturisit, pe TikTok, că a fost chemată la poliție, unde primit o mustrare pentru că și-a exprimat în spațiul public susținerea pentru Călin Georgescu, independentul a cărui apariție a bulversat complet scena politică românească.

Oana Zăvoranu a spus, pe scurt, că a fost avertizată să nu-i mai rostească numele lui Georgescu și a completat precizând că, spre deosebire de alte persoane, ea nu a fost amendată. „Aveam să fiu chemată, invitată elegant la poliție, să dau cu subsemnatul și să recunosc că am greșit și că nu mai fac, pentru că mi-am exprimat opinia în spațiul public, spațiu public însemnând pe TikTok-ul meu, pe Facebook-ul meu, pe Instagramul meu, pe live-ul meu ieșind din casă, vizavi de o simpatie politică pe care o am eu.

Pentru acest lucru, cum spuneam, am fost sancționată. Am primit o mustrare. Am fost norocoasă. Mi s-a și spus că sunt o norocoasă că am primit o mustrare întrucât dacă voi mai continua să pronunț și să țin cu acest om…”, a povestit, pe scurt, Oana Zăvoranu în mediul virtual.

Prodanca NU a fost interpelată pentru că i-a făcut campanie lui Georgescu. Cum comentează situația în care se află unii influenceri

Anchetatorii caută să dea de rețeaua secretă care l-a fi promovat pe Călin Georgescu, sfidând legea electorală, iar până acum au fost găsiți câțiva influenceri care i-au făcut campanie, pro bono sau contracost, unii dintre ei fiind lăsați și fără bani, cum e cazul lui Bogdan Peșchir.

Una dintre persoanele publice al cărui nume nu s-a auzit, încă, în toată operațiunea Georgescu este cel al impresarei Anamaria Prodan, care a declarat pe rețelele de socializare că avea de gând să îl voteze pe candidatul independent, nedorind-o la Cotroceni pe Elena Lasconi.

Contactată acum de FANATIK, având în vedere răsturnările de situație din ultimele două săptămâni, Anamaria Prodan ne-a spus că ea nu a fost citată, cum a fost cazul Oanei Zăvoranu, însă a comentat tot ce se întâmplă în aceste zile.

„Nu vor face nimic cu această teroare”

„Eu nu am primit nicio citație. Nu știu nimic. Nu am fost audiată”, ne spune Anamaria Prodan. și partenera sportivului crede că oamenii nu se vor schimba cu privire la opțiunile lor electorale și că nimeni nu va avea vreo șansă în fața partidelor suveraniste.

„Foarte urât. Foarte, foarte urât. Jenant, penibil. Tot ce se întâmplă este penibil. Să nu ai în țara ta, în 2024, dreptul să îți expui părerea, să îți fie frică să mergi pe stradă, să îți fie teamă că îți distrug business-ul, să nu ai voie să votezi cu cine rezonezi… Doar pentru faptul că cei aflați la putere nu-s de acord este o încălcare gravă a drepturilor omului.

Păcat de țara asta! Păcat de România asta superbă. Nu vor face nimic cu această teroare. Lumea va deschide ochii din ce în ce mai mult. Nu vor avea absolut nicio șansă în fața partidelor suveraniste! Să mă cheme pe mine de ce? Au ei dreptul să mă întrebe pe mine cu cine am votat? Doamne ferește! Păcat, repet, de țara asta!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru FANATIK.

Călin Donca, luat la rost de Poliție. Crede că vor să caute vreo tranzacție suspectă în anchetarea campaniei lui Georgescu: „La mine s-a mers pe partea de firme”

Și pentru că tot a vorbit Anamaria Prodan despre lumea business-ului, un alt personaj cheie vizat de autorități pentru asocierea cu Georgescu, milionarul Călin Donca din Brașov, ne-a povestit că i s-au solicitat acte de la firmă pentru a verifica dacă i-a finanțat campania candidatului susținut de POT și AUR.

„Noi avem mai multe companii și au preferat ca, dintr-odată, să ne ceară de la Poliție, toate fișele de la companiile noastre din Brașov care au activitate. Cu alte cuvinte, vor să verifice dacă există dovezi de tranzacție, probabil, de susținere a campaniei lui Călin Georgescu. Dacă o să găsească ei, atunci probabil o să mă cheme. La mine s-a mers pe partea de firme, pentru că am firme. Ceilalți n-au firme.

Bine, cei de la Poliție nu mi-au spus că de asta au cerut fișele contabile. Au spus, pur și simplu, să le dau și lor fișele companiilor mele. Așa, dintr-odată. Nu mi-a cerut niciodată Poliția fișele contabile ale companiei”, ne-a dezvăluit