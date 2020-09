Jeni Ion, concurenta care a impresionat juriul de la X Factor. Cine este femeia de 33 de ani

Jeni Ion este concurenta care a lăsat juriul de la X Factor mut de uimire. Femeia în vârstă de 33 de ani a rămas surdă la scurt timp după ce a venit pe lume, însă diagnosticul nu a împiedicat-o să urce pe scena noului sezon al show-ului muzical de la Antena 1.

Originară din București, tânăra a mărturisit că și-a pierdut auzul din cauza unei erori medicale, fiind diagnosticată cu Hipoacuzie Bilaterală Profundă. Cu toate acestea tânără se simte perfect normală, Loredana Groza fiind plăcut impresionată de tăria ei de caracter.

Renumita cântăreață i-a lăudat prestația de pe scena X Factor, precizând, vizibil emoționată, că este extrem de important să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o primim de la viață, chiar dacă uneori trecem și prin momente mai grele.

Jeni Ion, concurenta care a lăsat juriul X Factor fără cuvinte. Cine este ea

„Ne-a reamintit cât de important este să ne bucurăm de orice moment, chiar dacă pare mai greu, pentru că orice zi pe care o avem pe pământ e o zi frumoasă!”, a declarat Loredana Groza.

„Vocea mea interioară nu poate fi oprită!”, le-a spus Jeni Ion celor patru jurați de la Antena 1. Frumoasa concurentă care a impresionat juriul și publicul de la X Factor are un blog unde scrie despre trăirile sale, dar și cum obișnuiește să comunice cu oamenii din jur.

Tânăra în vârstă de 33 de ani le-a povestit internauților despre pasiunile sale, scrisul fiind preocuparea care îi ocupă cel mai mult timp. Deși într-o perioadă a renunțat la blog, Jeni Ion a revenit și a încercat să abordeze alte teme, de data aceasta legat de beauty și fashion.

Jeni Ion, pasionată de scris. Tânăra are un blog personal

„În lumea blogging-ului am intrat în urmă cu vreo 4 ani (2016). Am început cu un blog personal. Pentru că mă pasionează să scriu, să descopăr cuvinte noi și să înțeleg anumite înțelesuri ale cuvintelor și ale expresiilor, având în vedere, că mi-am pierdut auzul de la vârsta de un an și jumătate.

Eventual, mi-am dorit să îi inspir pe cei din jurul meu – curajul de a fi tu însuți. #EuSuntSurdă. A fost o perioadă când am renunțat să mai scriu din cauza timpului.

Însă, la un moment dat, mi-am dorit să continui în blogging, deşi am ales să abordez o altă temă, cea de beauty și de fashion”, a scris la un moment dat concurenta de la X Factor pe blogul personal.

