Jeni Nicolau, bătută la propriul spectacol: ”Nu și-a dat seama că sunt eu”

Jeni Nicolau, talentata și exuberanta artistă, recunoaște că nici ea nu poate să fie veselă mereu, are și momente în care plânge, iar peste dramele din viața ei a trebuit să învețe să treacă destul de repede pentru că trebuia să muncească.

Jeni Nicolau, bătută la show-ul pe care îl avea

Jeni Nicolau ne povestește, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, despre viața ei care nu a fost mereu veselă și fericită. După ce a murit tatăl ei a trebuit să facă liceul la seral pentru că avea nevoie să muncească și ne spune că cel mai greu moment din viața ei a fost când a început pandemia.

Cunoscuta interpretă își aduce aminte că nu prea făcea trăsnăi când era mică pentru că mama ei avea ”un papuc rezistent” și că abia la 20 de ani și-a luat prima pereche de blugi.

Jeni Nicolau ne spune ce înseamnă soțul ei pentru ea, cum a învățat să gătească la 40 de ani și cum și-a luat o palmă de la un bodyguard, la un concert, pentru că era întuneric și omul nu a recunoscut-o.

“Mă remontez repede cu iubirea nemăsurată pentru profesia mea”

Jeni Nicolau, one woman show. Cum reușești să le faci pe toate? Cânți, dansezi, faci versurile parodiilor.

-Nu știu, chiar nu știu cum reușesc dar sunt atât fericită că bucur oamenii! Darul este venit de la Dumnezeu și puterea tot de-acolo și nu pot decât să mulțumesc pentru tot.

Ai o energie fantastică dar mai și obosești. Cum te remontezi?

-Da, obosesc și eu dar mă remontez repede cu o rugăciune, două, trei, cu un somn bun și cu iubirea nemăsurata pentru profesia mea.

“Provin dintr-o familie modestă care nu prea erau duși la teatru”

De unde a început pasiunea pentru muzică și teatru?

-Pasiunea pentru muzică și teatru a fost dintotdeauna. Așa m-am născut. Provin dintr-o familie modestă, de oameni simpli și muncitori, care nu prea erau duși la teatru. Așa s-a întâmplat.

“Nu exista cătun în care să n-o auzi pe Jeni la casetofon”

Ai peste 30 de ani de carieră. Ce simți că ai câștigat și ce crezi că ai pierdut în acești ani?

-Am câștigat iubirea oamenilor și multe amintiri superbe. În anii când m-am lansat și am scos ‘Discul de vinil’ la Electrecord, când mă duceam la spectacole lumea era urcată și în pomi să mă vadă. Nu era decât o singură televiziune. Nu exista cătun în care să n-o auzi, dacă era o fereastră deschisă, la casetofon.

Amintiri din copilărie: “Nu prea făceam trăsnăi pentru că avea mama un papuc rezistent”

Cum a fost copilăria ta? Ce trăznăi făceai când erai mică?

-Am avut o copilărie frumoasă, chiar minunată, dar nu prea făceam trăsnăi. Avea mama un papuc rezistent (râde, n. red.). Eram rușinoasă, nu mă duceam cu sorcova, dar în toate jocurile trebuia să fiu mama, șefa, nașa. Într-un an ne pregăteam de revelion (au mei aveau fini, nepoți care trebuiau să vină cu plocon) și m-am gândit s-o ajut pe mama la pregătiri. Aveam vreo 10 ani și am văzut că tocase zarzavatul pentru salata de beouf așa că l-am luat și l-am păsat între palme. Iți dai seama că le-am făcut pastă, iar săraca mama a pus alte legume la fiert și a muncit până dimineața.

“Tata era cioplitor în piatră, făcea monumente funerare”

De cine ascultai mai mult, de mama sau de tata?

-De mama ascultam, ea se ocupă de noi și pentru că era casnică. Mama mea a fost minunată și fermă și iubitoare la aceeași intensitate. Tata era un înger de om dar, ca majoritatea taților în timpul acela, venea de la serviciu, ne pupa și lucra și în particular, deci nu prea avea timp de noi. Era cioplitor în piatră, făcea monumente funerare. Mama era șefa.

Ai avut o relație specială cu ea. Îți mai aduci aminte cea mai frumoasă amintire?

-Amintirile cu mama sunt multe. În fiecare seară trecea pe la fiecare și ne pupa de noapte bună. Suntem trei copii, două fete și un băiat, eu sunt cea mai mică. Mama era superbă, frumoasă, gospodină și ‘trebuia’ să facem cum spune, nu era cale de întors.

“Nu dădeam pe afară nici de frumoasă, nici de deșteaptă”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cea mai rebelă?

-La liceu eram potolită în sensul că nu dădeam pe afară nici de frumoasă, nici de deșteaptă. M-am născut cu o inteligență mai specială dar eu, fiind Geamăna ca zodie, îmi plăcea să fiu în centrul atenției și, de multe ori, reușeam. Nu eram o tocilară și nici șefa clasei, dar eram cred că printre următori 10 după primii 3 (râde).

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-La examen da, am copiat cred că la examenul de bacalaureat, la matematică. Nu mi-a plăcut matematica niciodată și nici nu m-am încăpățânat s-o înțeleg.

Prima iubire: “A aflat mama și mi-a trecut repede”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată cred a m-am îndrăgostit în liceu, dar a aflat mama și mi-a trecut repede.

Primii bani: “Tatăl meu a decedat și trebuia să câștig un ban în plus”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat la 16 ani neîmpliniți când am trecut la seral și m-am angajat, pentru că tatăl meu a decedat și trebuia să câștig un ban în plus. Mama nu avea vârsta ca să ia pensie de urmaș așa că nu am avut încotro. Nu mi-am cumpărat nimic atunci. La 20 de ani mi-am luat o pereche de blugi, prima de fapt, și o pereche de pantofi. A fost greu.

Cum e soția Jeni Nicolau? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

-Jeni este o soție docilă și cuminte, în ciuda aparențelor. Îmi place liniștea și armonia. Da, gătesc, spăl, dau cu aspiratorul și fac tot ce face o soție care-și iubește și respectă bărbatul și familia.

“Am învățat să gătesc la frageda vârstă de 40 de ani”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Gătesc aproape orice și da, îmi place. Eu am învățat să gătesc la frageda vârsta de 40 de ani. M-a învățat soțul meu. Fiind plecată de mică la serviciu, la școală, apoi la teatru în turnee și spectacole, nu am avut când să gătesc. Mama se ocupa de tot. Apoi am avut o femeie care mă ajuta și pe urmă am trecut eu la aragaz. Îmi place să fac sarmale, toate felurile de ciorbe, fac

Care este cea mai importantă calitate a soțului tău?

-Soțul meu are multe calități, dar cred că cea mai importantă este aceea de a pune familia pe primul loc.

“O căsătorie nu înseamnă doar dulcegării”

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

-Am învățat să tac! El este Scorpion și cunoaștem structura acestei zodii. (râde). Ne străduim în fiecare zi să fim buni, înțelegători și să ne respectăm. O căsătorie nu înseamnă doar dulcegării, trebuie să construiești în fiecare zi momente și stări care să-ți bucure sufletul.

“Cel mai greu moment din viața mea a fost în 2008 când a venit criza”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cel mai greu moment din viața mea a fost în 2008 când iar noi cei care făceam revistă (liber profesioniștii) nu mai aveam loc pe niciunde. A fost cel mai greu an, atunci am învățat să mă rog și atunci am descoperit că iubirea face minuni. Soțul meu a fost cel care m-a ridicat, însoțit și m-a pus la treabă. Îi mulțumesc și îi datorez mult!

“Și eu plâng atunci când îmi este greu”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Lumea nu știe despre mine că sunt un om docil când vreau și când trebuie, că și eu plâng atunci când îmi este greu. Nu știu să înot sau să merg pe bicicletă, nu am reușit să învăț niciodată. De schiat nici nu poate fi vorba pentru că nu-mi place frigul.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Au fost multe momente penibile. La Slatina eram în spectacol cu Stana Izbașa și era atât de multă lume că se rupeau ușile. Noi am intrat prin lateral și unul de la ordine i-a luat pe toți la palme și, cum stăteam la rând să intrăm, mi-am luat și eu una. Era și întuneric, iar când a dat nu și-a dat seama că sunt eu.

Jeni Nicolau a slăbit 25 de kilograme

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Știu că timpul nu-l pot să înapoi de aceea nici nu cred că aș putea să repar ceva. Cred că aș face aceleași greșeli pentru că tot ceea ce trăim este în context cu AND-ul nostru.

Ai jucat vreodată la Loto?

-N-am jucat la loto dar cumpăram lozuri și întotdeauna primul era câștigător, și-mi spunea vânzătorul să mai trag unul, că nu are bani să-mi dea. Și când îl trăgeam pe-al doilea întotdeauna era necâștigător.

Câte kilograme ai slăbit și cum ai reușit?

-Am slăbit 25 de kg până acum. Între timp 5 kg le-am pus la loc, dar doar cât să mă simt perfect.

“Menirea mea pe această lume este să împart zâmbete și bucurii”

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Acum cu această mare expunere on line am multe proiecte atât în țară cât și în străinătate. Eu am creat un show al meu, care durează între trei și cinci ore, și cuprinde umor, muzică ușoară și populară, de petrecere, de fapt toate genurile. Îi am alături în acest proiect pe Cornelia Tică și Florin Burescu. În această formulă ne bucurăm de succes și de iubirea oamenilor. Menirea mea pe această lume este să împart zâmbete și bucurii. Sunt onorată să fac o profesie care este legată strict de sufletul omului.