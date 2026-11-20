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Primele meciuri ale lui Gică Hagi la naționala României nu au fost cele mai fericite. După ce a pierdut toate cele 4 meciuri în prima acțiune, cea din luna septembrie, de această dată România a obținut o victorie cu Polonia, însă a pierdut din nou cu Bosnia. La finalul unei campanii în care „tricolorii” au terminat pe ultimul loc, Marcel Pușcaș a fost dur cu intențiile lui Gică Hagi de a transforma România într-o echipă de posesie.

Marcel Pușcaș, reacție dură după parcursul României din Liga Națiunilor

Gică Hagi a explicat încă de la început că vrea să facă schimbări majore în mentalitatea fotbaliștilor de la naționala României și chiar a explicat că bazat pe foarte multă posesie. Marcel Pușcaș crede că România nu poate juca acest tip de fotbal și a explicat la FANATIK SUPERLIGA că până și cele mai importante rezultate din istoria naționalei au fost realizate în urma unui joc de contraatac:

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„O prestație jenibilă. Așa ar fi spus Boanchiș și așa voi spune și eu. Jenibil! Pentru că, în primul rând, ai luat 16 goluri. Nu aș spune asta pentru că ai pierdut 5 meciuri, ci pentru că ai luat 3 goluri pe meci, ceea ce spune multe despre starea actuală a fotbalului românesc. Din păcate, nu văd nicio posibilitate de a reveni la condiții mai bune sau măcar la jumătate de ce eram prin anii 2000. Nu mai vorbesc de anii ’80-’90.

Mergem din rău în mai rău și ne bucurăm pentru mici sclipiri, dar fotbalul se joacă 90 de minute, nu 45 de minute. Nu suntem capabili să facem față rigorilor Europei medii fotbalistice. Este cea mai mare criză a fotbalului românesc. Mă face să râd nerealismul lui Gică Hagi. Nu mi se pare deloc o persoană cu picioarele pe pământ. Înțeleg că trebuie să încurajezi jucătorii, că vrei să ai posesie, că vrei să joci ambele faze, să ai încredere, să te bați cu toată lumea… dar de la a vrea până la a pune în practică este o cale lungă.

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Fotbalul românesc nu are nevoie de aceste experimente și mă mir că un fost fotbalist ca Gică Hagi poate spune asemenea bazaconii. Vom avea posesie? Noi nu am avut nici în 1994, Gicuță. Noi n-am avut posesie cu domnul Hagi în teren. Doar pe contraatac am câștigat meciurile importante. De ce să nu păstrezi această tradiție? România, pe vremuri, juca precum Atletico Madrid. Asta eram noi pentru Europa. Astăzi suntem Ștefăneștii de Jos. Suntem în coada clasamentului în Liga Națiunilor și cam asta însemnăm noi pentru Europa, cam ce înseamnă Ștefăneștii de Jos sau Dumbrăvița pentru fotbalul românesc.

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Lumea îl critica pe Pițurcă pentru joc, dar nu te-a bătut Franța, nu te-a bătut Italia, nu te-a bătut Olanda. Cu jocul ăsta! Hai că jucăm frumos acum. Nu poți să sari niște etape. Jucătorii nu pot să aibă personalitate dacă nu și-au format-o. Nu poți să ajungi la 28-30 de ani și să-ți formezi o personalitate. Lucrurile nerealiste poate că plac lumii, dar trebuie să fii realist. Cum vrei să faci posesie dacă tu nu reușești să o faci cu echipele mici? Noi dacă jucăm cu Islanda mâine, nu o să avem posesie. Posesia asta trebuie să știi s-o ai, nu poți de mâine să ai posesie și gata”, a fost reacția lui Marcel Pușcaș, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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România nu se descurcă cu rolul de favorită

Făcând din nou trecerea la Campionatul Mondial din 1994, care a avut loc în Statele Unite ale Americii, Marcel Pușcaș a amintit cum jucând cu frica unei echipe mici, după care, în meciul cu Elveția, în care jucătorii au avut o atitudine superioară față de adversari, România a pierdut la trei goluri diferență.

„În 1994 am jucat de frică cu Columbia. Tot de frică am bătut și Argentina. Când s-au umflat mușchii pe noi a venit Elveția și ne-a dat cu terenul în cap, 4-1. Rolul de outsider i se potrivește perfect României. Trebuie să-ți asumi acest rol, iar așa poți să-i păcălești. Când ți-e frică de un meci, iar antrenorul gestionează bine frica asta, faci minuni! Este ca și cum te-ar fugări lupul prin pădure”, a mai explicat Marcel Pușcaș.