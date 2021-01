Jennifer Lopez a avut o apariție de milioane la ceremonia de învestire a noului președinte al Statelor Unite, Joe Biden, unde a interpretat versuri din două cântece populare americane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa actriță și cântăreață a interpretat o versiune scurtă a melodiei „This Land is Your Land”, urmată de „America the Beautiful”. Ținuta ei a fost una complet albă, formată dintr-o cămașă și pantaloni largi de tip monocrom, asortați cu o jachetă lungă.

Jennifer Lopez și-a făcut apariția la doar câteva minute după ce Lady Gaga a intonat imnul SUA, urmând un program TV special unde vor cânta mai mulți artiști cunoscuți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jennifer Lopez, apariție de milioane la ceremonia de învestire a lui Joe Biden. Ce a purtat cântăreața

Jennifer Lopez a luat parte la ceremonia de învestire a lui Joe Biden, cel de-al 46-lea președinte ales al Statelor Unite. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, dar și a atacurilor de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, ceremonia a fost una restrânsă, fără sutele de mii de persoane din anii trecuți.

Actrița a interpretat câteva versuri din celebrul cântec folcloric american „This Land is Your Land”, scris de Woody Guthrie în 1940, urmat de „America the Beautiful”, scris de Katharine Lee Bates în 1895.

ADVERTISEMENT

Ținuta ei a fost una elegantă, compusă dintr-o cămașă și o pereche de pantaloni largi monocrom, asortați cu o jachetă lungă, toate fiind albe. Părul vedetei a fost prins într-o coadă de cal, punându-i în evidență tenul lipsit de imperfecțiuni la 51 de ani.

În timpul interpretării, Jennifer Lopez a inclus și o declarație, „Justicia para todos!” (n.r. Justiție pentru toți), dar și un vers al celebrului ei hit, „Let’s get loud!”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actorul Tom Hanks va modera un program TV special cu ocazia învestirii lui Joe Biden, „Ceebrating America”, unde vor putea fi urmăriți și alți artiști, printre care Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake sau Ant Clemons, potrivit Reuters.

Programul va avea o durată de 30 de minute și va fi difuzat în direct pe marile posturi TV americane și pe platformele de streaming.

ADVERTISEMENT