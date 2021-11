Ce cântă Jenifer Lopez în „Marry me”! Acum poți asculta melodia din noul film

Jennifer Lopez (52 de ani) a lansat primul single care face parte din coloana sonoră a filmului „Marry me”. Producția va fi lansată la începutul anului viitor.

Melodia se numește „On My Way” și este o baladă în care se vorbește despre găsirea sufletului pereche. Piesa are deja peste 100.000 de vizualizări la scurt timp de la lansare.

Filmul care va fi lansat în 2022 este o comedie romantică în care Jennifer Lopez va juca alături de celebrul actor Owen Wilson, dar și de interpretul latino Maluma.

Melodia lui Jennifer Lopez din noul film „Marry me”, lansată oficial

va fi protagonista filmului „Marry me”, care va fi lansat în februarie 2022. Trailerul a fost deja lansat de în urmă cu o zi.

a lansat și prima melodie de pe coloana sonoră a filmului, „On My Way”, o baladă emoționantă în care artista cântă despre găsirea sufletului pereche.

Jennifer Lopez a interpretat această melodie în cadrul unui concert live din septembrie.

În filmul care va avea premiera înainte de Valentine’s Day, Jennifer Lopez o interpretează pe Kat Valdez, o cântăreață de succes care află că este înșelată de iubitul ei, Bastian (Maluma), cu care urma să se căsătorească în timpul unui concert. Nunta urma să fie urmărită de 20 de milioane de oameni.

Femeia cu care este înșelată e chiar asistenta ei. Astfel, Kat decide să facă un lucru spontan, care îi șochează pe toți.

Ea se căsătorește cu un necunoscut din mulțimea aflată la concert, care ținea o pancartă pe care scria „Marry me” (n.r. Căsătorește-te cu mine). Acest bărbat este interpretat de Owen Wilson.

Cei doi nu se cunosc cu adevărat, dar ajung să dezvolte sentimente unul pentru celălalt pe parcurs, deși aranjamentul lor durează trei luni.

Din distribuția filmului mai fac parte Sarah Silverman, Jameela Jamil, Michelle Buteau, Stephen Wallem şi Jimmy Fallon, fiind regizat de Kat Coiro.

De altfel, aceasta a regizat și câteva episoade ale unor seriale de succes, cum ar fi „Dead to me”, „ ” sau „It’s Always Sunny In Philadelphia”.

Scenariul este scris de John Rogers, Tami Sagher și Harper Dill. Filmul „Marry me” este bazat pe un roman grafic cu același nume, aparținându-i lui Bobby Crosby.

Filmul era programat să apară la începutul anului 2021, însă lansarea a fost decalată din cauza pandemiei de COVID-19.