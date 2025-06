Jerome France a câștigat trofeul King of the Hill, după ce s-a impus la Harghita Challenge cu un timp record. Foto

, o cursă renumită în cadrul Campionatul Național de Viteză în Coastă, s-a desfășurat în perioada 13-15 iunie 2025. Dacă anul trecut , anul acesta Jerome France a fost marele victorios.

Jerome France a câștigat trofeul la Harghita Challenge

Harghita Challenge, etapa a III-a in Campionatul National de Viteza in Coasta Hot Spins, s-a desfășurat între 13 si 15 iunie 2025 la Miercurea Ciuc și la Harghita Bai. Competiția a fost organizata de ACS AT Motorsport în parteneriat cu Primăria Miercurea Ciuc, Consiliul Județean Harghita prin Direcția Județeană de Sport și Tineret sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Au participat în total 72 de piloți, un adevărat record în istoria de 5 a competiției harghitene.

După ce în prima zi s-au efectuat verificări tehnice în Piața Libertății din Miercurea Ciuc, totul culminând cu prezentarea oficială a competitorilor, sâmbătă, concurenții s-au mutat pe drumul județean 138A (între Pasul Tolvajos și stațiunea montană Harghita Bai). Acolo, piloții s-au bătut pentru cel mai bun timp pe traseul de 3652 metri. Anul trecut. recordul traseului a fost stabilit de Emil Ghinea (1 minut și 34,871 secunde).

Campionul en-titre Jerome France a reușit în ambele manșe de concurs să urce pe Harghita cu un timp fantastic. Pilotul a modificat astfel încă de două ori recordul traseului, care pana la anul viitor va fi setat la 1 minut și 28,583 secunde.

Premiul special King of the Hill a mers în mâinile lui Jerome France. În ceea ce privește locul secund, acesta i-a aparținut lui Elias Răduță, podiumul fiind completat de Emil Ghinea.

Jerome France și arătat iscusința încă din timpul antrenamentelor

În prima manșa de antrenamente cronometrate, Emil Ghinea a bătut vechiul său record, însă nu a durat mult până ca Jerome France să fie cel care i-a furat gloria. Pilotul a reușit o urcare fenomenală corectând cu nu mai puțin de 1,5 secunde recordul pilotului din Mangalia. Cea de-a doua manșă de antrenamente cronometrate s-a desfășurat pe ploaie, fapt ce i-a determinat pe mulți piloți să nu iasă pe circuit.

Duminică dimineață vremea le-a jucat feste concurenților, deoarece temperatura a scăzut în timpul nopții. Astfel, la ora începerii antrenamentelor, termometrele arătau 5 grade Celsius în parcul de service. Jerome France a corectat din nou recordul traseului (1 minut și 30,053 secunde) și avea să pună pe gânduri restul adversarilor, dar și publicul.