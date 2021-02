Jerry Gane a explicat victoria cu FCSB din Cupa României: ”Am forțat din primul minut”

Antrenorul echipei Dinamo București, Jerry Gane, a explicat victoria cu FCSB din optimile Cupei României și crede că atuul formației sale a fost reprezentat de faptul că a ales să joace cu doi atacanți.

”Câinii” s-au impus cu 1-0 după un gol marcat de Adam Nemec într-un meci în care roș-albaștrii au schimbat nouă titulari față de întâlnirea de săptămâna trecută.

Jucătorii dinamoviști visează la câștigarea trofeului și sunt fericiți că și-au luat revanșa în fața rivalilor după înfrângerea din campionat, de acum o săptămână.

Victoria cu FCSB din Cupa României detaliată de Jerry Gane

”O victorie frumoasă, sunt foarte bucuros că am câștigat. Îmi felicit jucătorii, știu ce înseamnă o victorie în derby, mai ales pentru suporteri. Eu cred că am trecut meritat de FCSB. Chiar dacă FCSB a schimbat mulți jucători, e problema lor, e strategia lor”, a declarat Jerry Gane după victoria în fața celor de la FCSB în Cupa României.

”Am folosit un 4-4-2 și cred că am forțat din primul minut. Am avut ocazii în prima repriză, am reușit să înscriem în a doua. Chiar dacă am suferit puțin la final și ei au avut 2-3 ocazii, Eșanu a avut intervenții foarte bune și ne-am calificat.

Veneam după două înfrângeri, dar două meciuri bune. Azi sunt mulțumit și de joc. Au fost multe momente frumoase de joc. Eu cred că putem face și un fotbal bun. Ar fi frumos să câștigăm Cupa. Va fi mereu unul dintre obiective”, a mai spus tehnicianul.

Dinamo a jucat fără primă derby-ul din Cupa României

”Am reușit să eliminăm două echipe puternice, Viitorul și FCSB. Așteptăm următorul rival. Avem un moral bun acum și pentru meciurile din Liga 1. Trebuie să fim foarte atenți. Cupa e diferită și vedeți ce se întâmplă dacă nu iei meciurile în serios.

Au fost prime când era Borcea, când erau alți conducători. În momentul ăsta nu avem primă și chiar nu avem nevoie. Avem problemele noastre zi de zi. Nu ne mai gândim la bonusuri, iar la un meci cu FCSB nu-și avea rostul”, a încheiat Gane.

Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după o victorie neașteptată obținută în fața marelui rival FCSB și fără îndoială, omul meciului a fost slovacul Adam Nemec, autorul unicului gol al partidei.

