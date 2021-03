Jerry Gane, arătat cu degetul pentru greșeala lui Magaye Gueye: ”Nu merită să mai stea la echipă”

Un fost internațional al României este categoric în ceea ce privește scandalul momentului de la Dinamo! Magaye Gueye nu trebuia reprimit în lot după ce a înjurat clubul!

Cristi Pulhac se alătură foștilor jucători ai lui Dinamo care condamnă atitudinea senegalezului depistat pozitiv la cocaină, după meciul cu FCSB, din Cupa României.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că vârful care a jucat și pentru Everton în trecut a fost testat pozitiv la cocaină și este, în acest moment, suspendat provizoriu până la finalizarea anchetei forurilor abilitate.

Pulhac, despre Gueye: ”După escapada de la munte nu l-aș fi reprimit la echipă!”

Scandalul ar putea reprezenta finalul carierei lui Magaye Gueye la nivel înalt, suspendarea în astfel de cazuri fiind de doi ani. Vârful va împlini în vară 31 de ani și pare deja departe de apogeul formei sale.

”Când am deschis ziarele și am citit, nu mi-a venit să cred. Am zis ca e o glumă. Eu știu că atunci când se aducea un jucător, păi se interesau de el.

Erau interesați de viața lor personală și atunci ar trebui investigat mult mai bine ca să nu se mai ajungă în situații de genul acesta. Dacă eram antrenor, nu l-aș mai fi primit la echipă după escapada de la munte”, a spus Pulhac, pentru AntenaSport.

Numai de asta nu aveau nevoie

Cristi Pulhac și-a continuat tirada la adresa clubului. Fostul internațional crede că Dinamo putea să evite situația de care oricum nu avea nevoie în acest moment.

”Și așa Dinamo trece printr-o perioada proastă. Putea fi evitată situația asta dacă luau măsuri din prima.

Pentru că genul ăsta de persoană care a venit în România și, mă rog, care spunea într-un video că nu-l interesează situația clubului, nu cred că mai merită să mai stea la echipă”, a încheiat Pulhac.

