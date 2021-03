Jerry Gane, exasperat după FC Voluntari – Dinamo 1-1: „Va fi foarte greu în play-out!”

Dinamo nu a reușit să o bată nici pe FC Voluntari, la capătul unui meci spectaculos. Încheiată cu scorul de 1-1, partida ar putea fi ultima pentru Jerry Gane pe banca alb-roșiilor.

Fanii dinamoviști au cerut demiterea lui Gane și după înfrângerea 0-5 cu Viitorul, de pe teren propriu, iar succesul din Cupa României, cu Dunărea Călărași, a venit la capătul unui meci în care jocul „câinilor” a fost slab.

Pentru Dinamo, următoarea lună ar putea fi decisivă atât pe plan sportiv, cât și pe plan administrativ. Se anunță lupte grele pentru „câini” și la tribunal, și pe teren, iar cele două puncte pierdute la Voluntari nu ajută deloc.

Jerry Gane, exasperat după FC Voluntari – Dinamo 1-1: „Nu sunt deloc mulțumit”

Antrenorul lui Dinamo, Ionel Gane, nu a reușit să redreseze echipa după înfrângerea cu 0-5 în fața celor de la Viitorul. Tehnicianul s-a resemnat cu gândul că va avea de dus o luptă grea pentru evitarea retrogradării.

Asta doar dacă va rămâne la echipă, pentru că există posibilitatea ca Gane să își piardă postul, deși a reușit să califice Dinamo în semifinalele Cupei României. Tehnicianul a dat vina pe lipsa de inspirație a atacanților pentru egalul de la Voluntari.

Dinamo a jucat 33 de minute cu un om în plus contra ilfovenilor, dar apărarea aglomerată a acestora și experiența liniei defensive, în frunte cu Gabi Tamaș, nu le-au permis „câinilor” să câștige, în ciuda câtorva ocazii mari.

„Nu sunt mulțumit. În ultimele 30 de minute am forțat, dar nu am reușit să marcăm. E o problemă a noastră de câteva etape. Am reușit să dominăn în prima repriză, am marcat un gol frumos prin Steliano.

În partea a doua au jucat mai bine, dar după ce au luat cartonașul roșu am avut mari ocazii, am dominat. Dar puteam să și pierdem pe unele contraatacuri, pentru că am riscat destul de mult.

Am văzut ultimele meciuri, am văzut că suferim în zona centrală și am încercat să mă acopăr mai bine acolo. Nu cred că a fost rău în prima repriză.

În a doua parte a fost mai greu, că s-au aglomerat și au jucat pe contraatac. Am încercat să venim cu centrări din benzi, cu Steliano, Fabbrini, dar atacanții nu au fost inspirați”, a spus Gane la Digisport.

Ce spune despre accidentați și ce o așteaptă pe Dinamo: „Va fi din ce în ce mai greu!”

Gane a vorbit și despre situația jucătorilor indisponibili de la Dinamo, după ce Alexandru Răuță a ieșit accidentat din partida cu FC Voluntari. Și Steliano Filip a dat semne de durere, însă fundașul stânga nu s-ar confrunta cu probleme grave.

„Cu Filip nu este nicio problemă, are o contuzie. La Alex Răuță vom vedea, a zis că a simțit ca o contractură, sper să nu fie mai mult de atât. Va fi o luptă grea, e un punct care nu ne ajută foarte mult.

Dar trebuie să luptăm în continuare și să luăm trei puncte cu FC Argeș. Va fi din ce în ce mai greu în play-out, unde vom intra cu jumătate dintre puncte”, a încheiat Gane.