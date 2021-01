Jerry Gane, mesaj pentru Cortacero după interviul din Fanatik: “El are nevoie să demonstreze cu fapte”

Dinamo a pierdut, scor 0-4 cu FC Botoșani, și criza de la club se adâncește. Nimeni nu mai pare să îl creadă pe Pablo Cortacero că va rezolva situația și sceptrul falimentului pare din ce în ce mai aproape.

Patronul iberic a avut un mesaj și pentru antrenorul Ionel Gane în interviul exploziv acordat pentru FANATIK spunând că l-au deranjat anumite declarații ale tehnicianului, dar susține că nu este răzbunător.

Jerry Gane nu a rămas dator și i-a transmis după meciul cu FC Botoșani patronului că trebuie să demonstreze cu fapte toate aceste promisiuni pe care le afișează din luna august încoace:

Jerry Gane: “Se vede clar că încă nivelul tinerilor nu este pentru această echipă”

“Am făcut greșeli individuale și ne-au costat. După 2-0 am avut șansa să intrăm în meci, însă am ratat și la 0-3 meciul era deja jucat. Noi am început foarte prost. A contat foarte mult că nu am avut jucători la dispoziție.

Am avut 10 jucători U-21. Se vede clar că încă nivelul lor nu este pentru această echipă. Mai au nevoie de minute, de jocuri.

Eu cred că va continua perioada mai calmă. Lucrurile s-au liniștit în privința jucătorilor. Să sperăm că lucrurile vor rămâne așa. Vreau ca cele două transferuri să le am pentru Mediaș. Dar acest meci este de uitat, jucăm din trei în trei zile.

“Am văzut ce a declarat Pablo Cortacero. Eu cred că el are nevoie de fapte pentru a demonstra”

Am văzut ce a declarat Pablo Cortacero. Eu cred că el are nevoie de fapte pentru a demonstra. Mai mult nu pot să spun. Am trecut printr-o perioadă dificilă și de aia am avut acele declarații. Iar el trebuie să demonstreze prin fapte. Mai mult nu pot să îi spun.

Să vedem dacă a virat. Așteptăm să vedem dacă este adevărat cu cinci milioane de euro. A spus de mai multe ori. Am făcut meciuri bune, mai puțin primele 20 de minute cu Botoșaniul. Sper să ne trezească pentru următoarele meciuri.

Paul Anton are o problemă medicală, de aceea nu am vrut să îl forțez. Sper să revină Nemec, Ricci Grigore, Janusz Gol și să îi avem la dispoziție cât mai curând. Vin meciuri puternice și trebuie să facem față”, a spus Gane.

