Jerry Gane nu se teme de duelul cu FCSB din Cupei României: ”Rămâne unul dintre obiective”

Antrenorul echipei Dinamo București, Jerry Gane, nu se teme de duelul cu FCSB din optimile de finală ale Cupei României și anunță că trofeul reprezintă un obiectiv al ”câinilor”.

“Derby de România” din Cupa României se va desfășura într-o singură manșă pe terenul echipei mai slab clasate în stagiunea trecută. Astfel, meciul se joacă pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Dinamo – FCSB este programat pe data de 10 februarie, însă în funcție de televizările din Cupa României, această dată ar putea suferi mici modificări.

Jerry Gane vrea Cupa României, deși întâlnește FCSB în optimi

”Eram pe teren, la Săftica, la ultimul antrenament dinaintea deplasării la Mediaș, nu aveam cum să văd tragerea. Nu mă aşteptam să ne întâlnim în această fază a competiţiei. Este, cu siguranţă, cel mai important meci al ‘optimilor’, un duel aşteptat de toţi suporterii noştri”, a declarat Jerry Gane despre întâlnirea cu FCSB din Cupa României.

”Nici în turul trecut al Cupei României nu am întânit un adversar facil. Nu am avut un meci uşor, am eliminat Viitorul lui Gică Hagi când alte echipe au jucat cu adversari de liga a doua. Cupa României rămâne unul dintre obiective în acest sezon”, a spus tehnicianul dinamovist pentru site-ul oficial al clubului.

”Vreau să începem bine acest retur de campionat, să obţinem puncte şi să urcăm în clasament. Chiar dacă ne lovim de multe probleme de efectiv, din diferite motive, sunt încrezător că echipa va reuşi să-şi impună ritmul de joc în acest meci cu Hermannstadt.

Este o perioadă foarte dificilă pentru fiecare dintre noi. Echipa a dovedit caracter în ciuda tuturor promisiunilor neonorate, iar acest lucru ne dă tuturor curajul să mergem mai departe, să reuşim să salvăm Dinamo! Sper să nu mai plece nimeni”, a continuat Gane.

”Este un retur atipic, maraton dacă acceptaţi. Nu ne-am mai confruntat cu un astfel de program în ultimii ani. Sunt foarte multe meciuri după 10 zile de vacanţă şi câteva antrenamente, o parte doar pe terenul sintetic din cauza vremii.

Este foarte important cum începem acest an şi cum vom gestiona acest program pentru a evita accidentările sau suspendările. Îmi doresc să fim sănătoşi şi să lăsăm aceeaşi impresie pozitivă de joc, la fel cum am terminat anul trecut”, a încheiat antrenorul lui Dinamo.

