Jerry Gane sare la gâtul lui Dusan Uhrin: ”Să nu mai stea să se plângă”

Fostul antrenor al echipei Dinamo București, Jerry Gane a sărit la gâtul lui Dusan Uhrin, după ce tehnicianul ceh s-a plâns de faptul că n-a putut să se documenteze despre antrenamentele care fuseseră făcute înainte de venirea sa.

Dublu campion cu Dinamo, Ciprian Marica dă șanse minime echipei să evite retrogradarea și anunță dezastrul care va urma la clubul din Ștefan cel Mare. Fostul fotbalist acuză oamenii care s-au perindat la conducere, în ultimii ani, pentru situația în care a ajuns echipa lui de suflet și clamează lipsa de profesionalism a celor care au administrat clubul.

Fostul mare portar Dumitru Moraru a dat de pământ cu antrenorii și oficialii clubului din ultimul an și crede că Dinamo se mai poate salva doar prin baraj, în cazul în care ”câinii” vor încheia sezonul pe o poziție care să le dea această șansă.

Dusan Uhrin, atacat nemilor de Jerry Gane

”Mă deranjează că se referă la o perioadă pe care nu o cunoaște și chiar nu-i permit să facă astfel de aprecieri. Și el, dar și alți antrenori străini, atunci când preiau o echipă ar trebui să-și asume responsabilitatea și să și găsească soluții”, și-a început Jerry Gane atacul la adresa lui Dusan Uhrin.

”Să nu mai stea să se plângă și să se ascundă după tot felul de scuze. Dacă ai decis să vii și să preiei o echipă, despre care știai că are dificultăți și e într-o situație complicată, atunci fă de așa natură să o ajuți și să o scoți de acolo. Altfel, să stai să se plângi și să dai vina pe alții e cel mai simplu de făcut”, a continuat el.

”Eu nu înțeleg cum poate cineva să se plângă de ceva de acum trei luni. Eu am plecat de mai bine de două luni, dar cine vrea să vadă ce antrenamente făceam eu o poate face foarte ușor fiindcă sunt înregistrate”, a mai spus fostul tehnician de la Dinamo pentru gsp.ro.

Gane crede că jucătorii au un blocaj mental

”S-a lucrat foarte bine cât am fost eu acolo, dovadă că am făcut față mult mai bine decât acum, deși și atunci era același ritm de meciuri, din trei în trei zile. În plus, nu mi se pare acum să fie o problemă fizică la echipă, ci mai degrabă una mentală, că nu s-a mai câștigat un meci de foarte mult timp”.

”Într-adevăr, o perioadă nu am putut folosi sistemul de monitorizare cu GPS fiindcă erau restanțe către firma respectivă și n-am mai putut beneficia de sistemul respectiv. M-am descurcat eu cum am putut, mai ales în privința analizei adversarilor.

Apoi, o foarte scurtă perioadă echipa n-a avut preparator, am negociat cu Neagu, care era la Astra, n-a vrut să vină, apoi cu alți doi, de asemenea n-am ajuns la un numitor comun. În cele din urmă s-a ales un spaniol, pe care Mario Niculae l-a adus în februarie”, a încheiat Gane.

