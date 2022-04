Jerry Seinfeld împlinește 67 de ani. Cum a creat unul dintre cele mai urmărite și apreciate sitcomuri din istorie

Jerry Seinfeld împlinește 67 de ani pe 29 aprilie 2022 și este creatorul unuia dintre cele mai urmărite și apreciate seriale de comedie din toate timpurile.

Cine este, de fapt, Jerry Seinfeld

Pe numele real Jerome Allen Seinfeld, actorul și producătorul american a devenit celebru după lansarea sitcomului Seinfeld, , difuzat în perioada 1989 – 1998.

ADVERTISEMENT

Jerry Seinfeld s-a născut în Brooklyn, New York, într-o familie de evrei. Tatăl său, Kálmán, era originar din Ungaria, iar mama, Betty, sa din Siria. A fost inspirat de tatăl său, care lucra ca producător de afișe, dar era și comediant amator.

Este un actor de stand-up comedy, dar și scriitor și producător. A absolvit Queens College, din cadrul City University of New York. După absolvire a început să susțină spectacole de stand-up comedy. A avut un rol minor în sitcomul Benson, fiind concediat din cauza unor “diferențe creative”.

ADVERTISEMENT

În 1981, actorul a avut o apariție de succes în cadrul emisiunii The Tonight Show Starring Johnny Carson. La momentul respectiv, Seinfeld a impresionat publicul, dar mai ales pe prezentator, ceea ce a dus la mai multe apariții televizate.

Cum i-a venit comediantului idea serialului Seinfeld

Serialul de comedie Seinfeld este proiectul care i-a adus faima renumitului comediant. În 1988, Jerry Seinfeld a creat conceptul serialului împreună cu Larry David, intitulat Cronicile lui Seinfeld, pentru postul TV NBC. Serialul a fost redenumit ulterior Seinfeld pentru a evita confuzia cu o altă producție destinată adolescenților.

ADVERTISEMENT

La al treilea sezon, sitcomul era deja cel mai urmărit în SUA. Acesta i-a adus lui Jerry Seinfeld milioane de dolari. Serialul a fost difuzat pe parcursul a nouă sezoane, cu 180 de episoade în total.

Protagonistul a fost actorul însuși, personajul său fiind o versiune fictivă a lui Jerry Seinfeld. Serialul se concentrează pe viața lui Seinfeld, alături de prietenii lui cei mai buni, George Costanza (Jason Alexander), fosta iubită Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) și vecinul lui, Cosmo Kramer (Michael Richards).

ADVERTISEMENT

Acțiunea serialului are loc într-un bloc de apartamente din Upper West Side din Manhattan, New York. Serialul s-a concentrat pe aspecte ale vieții de zi cu zi, fiind descris ca “un spectacol despre nimic”.

ADVERTISEMENT

Ideea sitcomului a venit în toamna anului 1988, atunci când și Larry David au discutat posibilitatea de a crea propriul lor show de comedie pentru NBC. Ideile pentru show au fost discutate în timp ce se aflau la un magazin cu specific corean și făceau glume despre ceea ce vedeau în jurul lor.

Trei luni mai târziu, cei doi au scris episodul pilot al sitcomului care era, în esență, despre “doi tipi care vorbesc”, scrie .

Seinfeld și David s-au inspirat din interacțiunile lor zilnice cu alte persoane. De altfel, personajele sunt și ele inspirate de oameni pe care cei doi comedianți îi cunoșteau în realitate.

Sitcomul este disponibil în prezent pe platforma de streaming Netflix.

Cu ce se ocupă şi cum arată acum Jerry Seinfeld

După finalul serialului Seinfeld, Jerry și-a reluat cariera în stand-up comedy în New York. A apărut în mai multe filme și seriale de-a lungul timpului și a creat câteva producții, cum ar fi The Marriage Ref (2010) și Comedians in Cars Getting Coffee (2012).

De-a lungul timpului, Jerry Seinfeld a publicat trei cărți: Pe limba mea (SeinLanguage, 1993), Halloween (2002) și O fi bun de ceva? (Is This Anything?, 2020).

În 2021, averea lui Jerry Seinfeld era estimată la 950 de milioane de dolari. Este unul dintre cei mai bine plătiți comedianți și actori. Este căsătorit cu Jessica Seinfeld din 1999. Împreună au doi băieți și o fată.

În prezent, Jerry Seinfeld lucrează la viitorul film de comedie pentru Netflix, Unfrosted, fiind protagonist, regizor și producător.

A scris scenariul împreună cu Spike Feresten și Barry Marder, iar comedia este inspirată dintr-o glumă pe care comediantul a spus-o în timpul unui număr de stand-up comedy, notează .