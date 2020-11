Jesica Zamfir și-a botezat băiețelul. Imagini în exclusivitate

Jesica Zamfir, câștigătoarea Masterchef, a născut un băiețel pe data de 27 august, devenind mamă pentru a doua oară. Micuțul a fost creștinat astăzi, iar evenimentul a fost anunțat de mama lui pe contul de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Conștientă că perioada prin care trecem este una delicată, Jesica a anunțat de dinainte pe Facebook că nu o să fie o petrecere mare cu ocazia botezului celui mic. „Prieteni dragi, trăim vremuri complicate, așa cum știm cu toții. Asadar, creștinarea lui Victor va fi așa cum ne cere situația.

Multumim tuturor celor care si-au dorit sa ne fie alături și le promitem petrecere mare atunci cand va fi posibil” a transmis ea fanilor pe retelele de socializare. Astăzi, proaspăta mămică a anunțat că micuțul ei este creștin și a fost împărtășit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jesica Zamfir și-a botezat băiețelul

„Singur om care m-a strigat Mihaela a fost tataie. Regret că nu au făcut-o și alții. An de an m-a dus la biserica din satul lui, pentru că era Hramul. Asta fac și eu cu copiii mei în fiecare duminică și zi de sărbătoare. Azi s-a împărtășit și Victor Gabriel❤ La mulți ani oameni cu nume de îngeri!” este mesajul care însoțește imaginea mămicii și a băiețelului ei. Totodată, Jesica ne-a arătat mai multe imagini de la eveniment.

Putem observa din imaginile alăturate că nu a participat foarte multă lume la evenimentul respectiv, iar cei ce au fost prezenți au respectat normele de protecție aflate în vigoare.

ADVERTISEMENT

Câștigătoarea Masterchef este foarte activă pe Facebook. Anterior, ea a anunțat și nașterea micuțului tot pe platforma de socializare: „un nou început, noi emoții și trăiri, multă iubire, lumina și speranță❤ Dragostea de mama ori doi, începând de ieri.

E așa frumos, fix ca un vis. Și dacă uneori ne vom mai trezi din vis, mami o să aibă grijă să te legene și să te adoarmă la loc. Bine ai venit victorios în lume, puiul mamei, Victor Gabriel.”, este mesajul împărtășit cu cei apropiați pe platforma de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra mămică ne-a povestit în exclusivitate cum a trăit clipele în care l-a adus pe lume pe micuțul ei:„am născut natural, așa mi-am dorit. Apa mi s-a rupt acasă, după o criză de râs. Am ajuns la spital repede cu tati, care era mai speriat decât mine, dar fără dureri. Am născut în scurt timp, iar Victor care a primit nota 10 are 3.450 kg și 51 de cm”, ne-a spus ea.

Jesica ne-a mai menționat și că: „mai am un băiețel de 8 ani. Abia așteaptă să vină frățiorul acasă să îi dea jucăriile lui și să îi facă băiță. Primul copil l-am născut în Sevillia, la un spital de Stat, iar pe Victor tot spital de Stat. Sunt mari diferențe, doar că medicii noaștri sunt mai bine pregătiți și aș putea spune chiar mai inteligenți. Doua experiențe total diferite.”

ADVERTISEMENT