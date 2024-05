Jessica Pegula nu va participa la Roland Garros! Care este motivul

Roland Garros este aproape, iar cei mai buni tenismeni se pregătesc pentru grandiosul turneu de mare slem. De altfel, multe nume vor lipsi de la turneu, printre care și Jessica Pegula sau Simona Halep.

Jessica Pegula, OUT de la Roland Garros

Numărul cinci mondial, jucatoarea americană de tenis Jessica Pegula, s-a retras chiar înaintea turneului de mare slem. Tenismena continuă o recuperare după o accidentare, după cum notează .

În vârstă de 30 de ani, Jessica Pegula a declarat la începutul lunii mai că nu știe dacă va participa la Roland Garros. Principalul motiv a fost o accidentare a americancei de pe durata sezonului de zgură.

Ultima prezență a tenismenei americane a avut loc la Cupa Billie Jean King din luna aprilie. De asemenea, Jessica a ratat și mai multe turnee din perioada lunii febriarie, care au avut loc în Orientul Mijlociu.

“Din păcate, mă retrag de la Roland Garros în acest an. Am revenit la antrenamente normale nu am mai avut probleme de câteva săptămâni… Dacă aş mai fi avut încă 5-7 zile aş fi fost acolo 100%.

Aşa că mă voi întoarce cu siguranţă pentru un sezon complet pe iarbă şi pentru restul verii şi mă voi pregăti pentru restul anului. Trebuie să măresc numărul de meciuri”, a spus Jessica Pegula pe propriul cont de Instagram.

Nici Simona Halep n-a prins biletul

Simona Halep și-ar fi dorit să prindă turneul de mare slem de la Paris, însă planurile nu i-au reușit. După , tenismena s-a văzut nevoită să se retragă din mai multe turnee planificate.

, însă politica neoficială a turneului este de a oferi doar franțuzoaicelor. Cunoscuți pentru un naționalism covărșitor, francezii, care au ironizat-o în trecut pe Halep, n-o vor lua în calcule.

„Sper și-mi doresc (n.r. – să joace la Roland Garros), însă francezii sunt naționaliști și, din ce am înțeles, dau franțuzoaicelor wild-card. Eu îmi doresc tare mult să joc la Roland Garros, pentru că este turneul meu preferat și ar fi bine. Dar, acum, decizia este la ei”, a declarat Simona Halep, conform .