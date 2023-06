Cum trăiește o vedetă radio momentul anului în muzică: „M-am pregătit din copilărie să cânt pentru Chris Norman!”

Concertele anului în România vor fi cele susținute de Chris Norman și de Depeche Mode. Dar, a cânta în deschiderea lor, pentru unii dintre noi poate reprezenta „live-ul” vieții. Cel puțin deocamdată… Pentru , ziua de astăzi, joi 15 iunie, când va urca pe scena „BT Arena” din Cluj Napoca în deschiderea live-ului lui Chris Norman, reprezintă o dublă satisfacție! Show-ul alături de legende ale muzicii românești și mondiale, dar și lansarea oficială a piesei „Meninas Morenas”.

Vedeta radio Jessie Baneș: „În copilărie, tata mă punea să ascult piesele lui Chris Norman”

FANATIK a aflat cum s-a pregătit sufletește o jună artistă, înaintea unui eveniment de proporții, așa cum este concertul lui Chris Norman de la Cluj Napoca, eveniment cumulat cu lansarea unei noi piese proprii.

„M-am „antrenat” reîndrăgostindu-mă de viață și de muzică! Este unicul mod prin care un artist se poate inspira și devine capabil să creeze. Referitor la concertul organizat de Radu Groza, mărturisesc că m-am pregătit în primul rând din punct de vedere emoțional.

Iar asta mai ales că mă voi afla pe aceeași scenă cu atâtea nume mari. Evident, mă refer la Chris Norman, la și la trupa Compact, aflată într-un moment greu după moartea lui ”, a răspuns Jessie, în exclusivitate pentru FANATIK.

”Când m-am născut eu, Chris Norman era deja o legendă”

Deși anii au trecut, vedetele indiscutabile ale anilor ’80 rămân în preferințele publicului. Nu este vorba doar despre nostalgie, ci de „reîndrăgostirea” de muzica starurilor care încă scriu istoria.

„Când m-am născut eu, Chris Norman era deja o legendă. Însă, tatăl meu, care a lucrat de asemenea la radio, îmi punea mereu melodiile trupei Smokie. Ulterior și cântecele lui Chris Norman în variantă solo. Am fost familiarizată cu genul și mai ales cu hiturile respective, încă din copilărie.

Inclusiv în concerte, am cântat melodiile lui Chris Norman. Abia aștept să-l cunosc, pentru că nu am avut ocazia până acum. Probabil că astăzi, înaintea spectacolului, voi avea această șansă”, s-a destăinuit vedeta pop.

De la „Midnight lady”, la definiția „monstrului sacru”

„Chris Norman este un solist și un compozitor care se bucură de o carieră extraordinară. Pentru un artist e mare lucru să se mențină în topuri. E simplu să ajungi în vârf și apoi să nu mai audă nimeni de tine. Asta înseamnă măreția unui om. Sunt onorată să împart scena cu asemenea monștri sacri”, a continuat Jessie.

Stilurile muzicale ale artiștilor care vor concerta în această seară în fața publicului clujean diferă substanțial. Va fi foarte interesant cum va reacționa audiența, dar, deocamdată, am aflat răspunsul lui Jessie Baneș la această dilemă.

„Într-adevăr, stilurile sunt distincte. Având în vedere faptul că vorbim despre atâtea nume mari, Radu Groza s-a gândit ca show-ul să debordeze de energie. Este un pariu și cred că vom avea parte cu toții de un spectacol minunat”, ne spune Jessie.

Chris Norman – fabrică de hituri

În privința lui Chris Norman (pe numele întreg Christopher Ward Norman), ajuns la vârsta de 72 de ani, este o celebritate a muzicii mondiale încă din anii ’70 . Pe atunci scria istorie alături de trupa Smokie.

Hituri precum „Living next door to Alice”, „Stumblin In” sau „Mexican Girl” rămân mărturii vii, dovezi ale faptului că un adevărat hit nu-și pierde strălucirea în timp. Ulterior, în anii ’80, Chris Norman a lansat piese precum „Midnight lady”, „Some Hearts are diamonds” și „It’s a tragedy”.

Piesa „Meninas Morenas” va fi lansată în „groapa cu lei” de la Cluj Napoca

Jessie ne-a mai povestit că a aflat încă de acum două luni vestea cea mare și anume că va concerta în deschiderea spectacolului fostului lider al trupei Smokie. Se anunță o asistență de public ridicată, iar în „groapa cu lei” care se așteaptă la un recital pe cinste din partea lui Chris Norman, nici ceilalți artiști nu-și pot permite pași greșiți.

Numai că, ulterior, uimirea tinerei a sporit: „M-a luat prin surprindere, având în vedere faptul că vorbim despre asemenea mari artiști, dar m-a bucurat inclusiv ideea lui Radu Groza și a lui Ovidiu de a lansa oficial piesa mea .

Și pentru că tot a venit vorba despre noutăți muzicale, artista trece printr-o perioadă fastă a carierei sale, astfel că i-am oferit, din nou, cuvântul: „În această seară, vom lansa oficial „Meninas Morenas”, după ce, de curând am lansat pe youtube un alt cântec, . „Meninas Morenas” este o compoziție realizată în colaborare cu Ovidiu Lipan Țăndărică și cu Admiral C4C, iar din punctul de vedere al reacției publicului, momentul lansării oficiale este foarte bine ales”.

„Nu știu dacă mi-a ascultat piesa și Chris Norman, pentru că eu n-am ținut legătura cu el. Acesta este domeniul lui Radu”, a glumit artista, care își împarte timpul între cabina de emisie de la radio și studioul de înregistrări.

„Oamenii m-au întrebat dacă Țăndărică este iubitul meu!”

Referitor la „Meninas Morenas” și la întâlnirea cu eternul și fascinantul Țăndărică, am aflat că fanii lui Jessie au fost bucuroși în privința respectivei colaborări, astfel că artista a primit multe comentarii pozitive, pe rețelele de socializare. Ba mai mult…

„Chiar mă amuzam când oamenii mă întrebau dacă nu cumva Ovidiu este iubitul meu! Mă gândeam ce frumos ar fi să se mențină și iubitul meu atât de bine, precum Țăndărică, pentru că nu încetează să mă uimească, atât pe scenă cât și în particular, cu energia lui”, a glumit Jessie.

”Era mereu asaltat de turiștii care îi cereau autografe”

„Pentru că vorbim despre Ovidiu, după părerea mea el este cel mai talentat artist român în viață și mă bucur enorm că am avut ocazia să lucrăm împreună și să cânt această piesă, compusă de el.

Este un tip generos și am rămas uluită de câtă energie are. Filmările pentru videoclip au avut loc la mare, dar a fost greu să tragem cadre succesive. Evident, pentru că Ovidiu era mereu asaltat de turiștii care îi cereau autografe sau voiau să se fotografieze alături de el. Asta înseamnă să colaborezi cu un gigant!”, a subliniat cântăreața.

La final, nici , n-a scăpat de „laudatio”. Este, însă, dreptul legitim al unei tinere artiste care, protejată și promovată în stil occidental, ajunge să se prezinte în același „rendez-vous” muzical alături de asemenea somități.

„Vreau să-l felicit pe Radu Groza, pentru că a „nășit” foarte mulți cântăreți și pentru că este un tip proeminent, în industria muzicală românească.

Nu i-a fost ușor, pentru că este simplu să lucrezi cu artiști aflați în vogă, care se bucură de un succes facil și cărora li se organizează des, evenimente. El a ales varianta inversă și lucrează cu artiști a căror valoare transcede bariera timpului. Radu promovează interpreți remarcabili, deși nu este atât de prezent în zona organizării de evenimente, precum alți impresari din România”, a încheiat Jessie Baneș.