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Jesus de Miguel, atacantul lui Tenerife, a suferit un accident tragic în etapa cu numărul 12 din La Liga 2. Plecat pe contraatac, în prelungirile partidei, vârful iberic a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul advers, Jesus Owono. Fotbalistul gazdelor a suferit un stop cardio-respirator și a fost transportat la spital. O zi mai târziu, medicii au confirmat decesul său, iar goalkeeper-ul s-a oprit din activitate.

Jesus Owono a revenit la antrenamente

La nu mai puțin de trei săptămâni de la tragicul incident din Spania, . Acesta a fost profund afectat de drama pe care a provocat-o în familia lui Jesus de Miguel. Jesus Owono a fost prezent pe tot parcursul partidei. De asemenea, de la momentul accidentului fatal, a lucrat constant cu psihologi.

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Procesul de recuperare mentală a fostului internațional a mers conform planului și și-a făcut apariția la centrul de pregătire a lui FC Andorra, în cursul săptămânii trecute. Mai mult, luni, 23 noiembrie, a efectuat o ședință de pregătire separat de restul grupului. Jesus Owono a efectuat doar exerciții de pregătire fizică, fără să își pună mănușile în mâini, arată .

Portarul a fost primit călduros de restul colegilor, în complexul de pregătire. Mai mult, coechipierii și staff-ul lui FC Andorra l-au vizitat constant pe Jesus Owono după accidentul fatal care l-a marcat. Clubul a înțeles situația critică pe care o traversează africanul și nu a forțat revenirea jucătorului în programul de pregătire al echipei.

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47 de selecții are Jesus Owono la prima reprezentativă a Guineei Ecuatoriale

Jesus Owono a primit o suspendare aspră

Faza de joc în care Jesus de Miguel a fost lovit mortal de către Jesus Owono a ajuns în fața oficialilor din cadrul Comisiei de Disciplină a Federației Spaniole de Fotbal. Aceștia au decis să îi ofere o pedeapsă aspră portarului pentru faultul din finalul partidei cu Tenerife. , dintre care, până în prezent, a ispășit doar una.

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Este de așteptat ca africanul să poată reveni pe teren la finalul lunii februarie – începutul lunii martie. Până atunci, trupa de pe Estadi de la FAF se bazează pe celălalt goalkeeper experimentat al echipei, Pau Lopez. Acesta a și jucat în ultimul duel, contra Almeriei. În cazuri extreme, andorrezii mai au la dispoziție o variantă. Este vorba despre portarul italian Nico Ratti.