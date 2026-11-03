Jesús Owono, numit „asasin” după moartea lui Jesús de Miguel! Decizia luată de portar

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Jesús Owono trece prin momente cumplite după tragedia care a zguduit fotbalul spaniol. Portarul celor de la FC Andorra și-a închis contul de Instagram și a devenit ținta unui val de insulte și amenințări. Goalkeeperul în vârstă de 25 de ani a fost implicat în incidentul care a dus la moartea lui Jesús de Miguel, atacantul lui Tenerife. Fotbalistul s-a stins din viață marți dimineață, la numai 30 de ani.

Jesús Owono și-a închis contul de Instagram după tragedia din Spania! Portarul, ținta amenințărilor

Jesús Owono a luat o decizie radicală după incidentul petrecut luni seară, în partida dintre Tenerife și FC Andorra. Portarul și-a închis contul de Instagram, după ce imaginile cu intervenția sa asupra lui Jesús de Miguel au provocat un val de reacții în Spania. Potrivit postului de radio COPE, internaționalul din Guineea Ecuatorială este profund afectat de cele întâmplate și a ales să se retragă din spațiul public.

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Decizia a fost luată înainte ca să fie confirmată. Potrivit publicației OK Diario, Owono a primit numeroase insulte și amenințări din partea suporterilor. Ulterior, portarul a restricționat comentariile de pe rețelele sociale și a evitat orice declarație publică. În tot acest timp, starea lui Jesús de Miguel se agravase, iar medicii încercau să-i salveze viața.

Jesús Owono, numit „asasin” de suporteri! Momente dramatice pe stadionul din Tenerife

, la scorul de 2-2. Owono a ieșit mult din propria poartă pentru a respinge o minge lungă, însă l-a lovit cu genunchiul în piept pe Jesús de Miguel. Atacantul s-a prăbușit pe gazon și a suferit un stop cardiorespirator. Medicii au intervenit imediat și au reușit să-l resusciteze, înainte ca acesta să fie transportat de urgență la spital. Starea sa s-a deteriorat însă în timpul nopții, iar marți dimineață a fost anunțat decesul.

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Atmosfera de pe stadionul Heliodoro Rodríguez López a devenit extrem de tensionată. Potrivit COPE, mai mulți suporteri i-au strigat „asasin” portarului, în timp ce acesta părăsea terenul. Owono a fost eliminat direct, iar arbitrul a consemnat în raport că intervenția sa a implicat folosirea unei forțe excesive. Partida a fost suspendată, după ce jucătorii celor două echipe au transmis că nu mai sunt în stare să continue.

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Jesús Owono vrea să vorbească personal cu familia fotbalistului decedat! Ce se întâmplă la FC Andorra

Portarul nu a oferit până acum nicio declarație publică despre tragedie, însă intenționează să ia legătura cu familia lui Jesús de Miguel. Potrivit informațiilor prezentate de COPE, Owono dorește să își ceară scuze într-un cadru privat, atunci când apropiații atacantului vor considera că este momentul potrivit.