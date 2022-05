Jill Biden, prima doamnă a Statelor Unite, ironizată de jurnalistul Ion Cristoiu: „Angajată la cantină”

Ion Cristoiu a comentat vizita primei doamne a Statelor Unite în România. S-a amuzat de una dintre scenele difuzate la televizor, cea în care nevasta lui Joe Biden le dădea de mâncare soldaților americani.

În opinia scriitorului, secvența este ușor ridicolă. A mai zis, în același timp, că pentru români e greu de înțeles rolul primei doamne, căci la noi nu există o astfel de instituție luată în serios peste Ocean.

„Prima doamnă a SUA, pe post de angajată la cantină”, este titlul vlogului în care Cristoiu și-a dat cu părerea despre Jill Biden. La finalul comentariului făcut despre soția președintelui american, publicistul a mai zis că îl apreciază pe Klaus Iohannis pentru că nu ține foarte mult la anumite protocoale care ar putea să îi pună în derizoriu pe politicieni.

„E penibil. Iertați-mă! Dacă se ducea la grădiniță… Chiar și dacă împletea… Dacă se ducea la Azovstal acolo, unde sunt ăia din batalionul Azov și îi pansa, aia da!

Măcar Regina Maria a fost pe front. Dar să dai de mâncare la niște hăndrălăi pe post de bucătăreasă mi se pare penibil”, a comentat Ion Cristoiu

. serving up some mac n cheese to our troops on MK Base in Romania

— Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46)