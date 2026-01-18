Jim Ratcliffe taie din preț! Patronul de la Manchester United vrea să vândă clubul, dar nu găsește cumpărător

ADVERTISEMENT

Miliardarul britanic Jim Ratcliffe a redus semnificativ prețul cerut pentru OGC Nice, club pe care îl deține din 2019, potrivit unor surse specializate în fenomen. Dacă inițial fondatorul grupului INEOS solicita peste 200 de milioane de euro, potențialii cumpărători s-au arătat reticenți, iar suma cerută a fost ajustată.

Jim Ratcliffe vrea să vândă clubul Nice! De ce nu găsește cumpărător

Nice a fost scoasă oficial la vânzare în 2025, iar INEOS a mandatat banca de investiții Lazard să găsească un cumpărător. Planul inițial era o tranzacție de peste 200 de milioane de euro. Realitatea din fotbalul francez a tăiat însă din optimism. Potențialii investitori au devenit mult mai prudenți, iar negocierile s-au blocat.

Acum, Ratcliffe pare forțat să accepte propuneri mult mai mici din punct de vedere financiar. Contextul economic din Ligue 1 cântărește enorm. Criza drepturilor TV, apărută după ruperea contractului anual de aproximativ 500 de milioane de euro cu DAZN, a aruncat campionatul francez într-o zonă de incertitudine.

Situație complicată pentru Nice. Fanii s-au săturat de promisiuni

La toate acestea se adaugă și problemele sportive. N într-o zonă care nu oferă nicio garanție înaintea finalului stagiunii 2025-2026. Ratcliffe își dorea să transforme echipa din sudul Franței într-una dintre forțele fotbalului european, însă rezultatele din teren nu au confirmat ambițiile inițiale.

Scăderea interesului se vede și în tribunele stadionului Allianz Riviera, unde media de spectatori a coborât la aproximativ 22.000, departe de capacitatea totală de 36.000 de locuri. Suporterii nu par deloc încântați de situația prin care trece clubul.

. Devenit coproprietar și responsabil de zona sportivă la clubul de pe Old Trafford, miliardarul britanic își concentrează acolo atenția, resursele și capitalul de imagine. Din acest motiv, își dorește să renunțe la Nice.