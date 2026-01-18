Sport

Jim Ratcliffe taie din preț! Patronul de la Manchester United vrea să vândă clubul, dar nu găsește cumpărător

Jim Ratcliffe, miliardarul britanic de la Manchester United, e gata să vândă celălalt club pe care îl deține. Prețul pe care îl cere a scăzut enorm. De ce nu sunt cumpărători.
Alex Bodnariu
18.01.2026 | 11:20
Jim Ratcliffe taie din pret Patronul de la Manchester United vrea sa vanda clubul dar nu gaseste cumparator
ULTIMA ORĂ
Jim Ratcliffe vrea să vândă clubul Nice! De ce nu găsește cumpărător
ADVERTISEMENT

Miliardarul britanic Jim Ratcliffe a redus semnificativ prețul cerut pentru OGC Nice, club pe care îl deține din 2019, potrivit unor surse specializate în fenomen. Dacă inițial fondatorul grupului INEOS solicita peste 200 de milioane de euro, potențialii cumpărători s-au arătat reticenți, iar suma cerută a fost ajustată.

Jim Ratcliffe vrea să vândă clubul Nice! De ce nu găsește cumpărător

Nice a fost scoasă oficial la vânzare în 2025, iar INEOS a mandatat banca de investiții Lazard să găsească un cumpărător. Planul inițial era o tranzacție de peste 200 de milioane de euro. Realitatea din fotbalul francez a tăiat însă din optimism. Potențialii investitori au devenit mult mai prudenți, iar negocierile s-au blocat.

ADVERTISEMENT

Acum, Ratcliffe pare forțat să accepte propuneri mult mai mici din punct de vedere financiar. Contextul economic din Ligue 1 cântărește enorm. Criza drepturilor TV, apărută după ruperea contractului anual de aproximativ 500 de milioane de euro cu DAZN, a aruncat campionatul francez într-o zonă de incertitudine.

Situație complicată pentru Nice. Fanii s-au săturat de promisiuni

La toate acestea se adaugă și problemele sportive. Nice traversează un sezon complicat și se află pe locul 14, într-o zonă care nu oferă nicio garanție înaintea finalului stagiunii 2025-2026. Ratcliffe își dorea să transforme echipa din sudul Franței într-una dintre forțele fotbalului european, însă rezultatele din teren nu au confirmat ambițiile inițiale.

ADVERTISEMENT
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Digi24.ro
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța

Scăderea interesului se vede și în tribunele stadionului Allianz Riviera, unde media de spectatori a coborât la aproximativ 22.000, departe de capacitatea totală de 36.000 de locuri. Suporterii nu par deloc încântați de situația prin care trece clubul.

ADVERTISEMENT
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două...
Digisport.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte

În plus, Ratcliffe este implicat și la Manchester United. Devenit coproprietar și responsabil de zona sportivă la clubul de pe Old Trafford, miliardarul britanic își concentrează acolo atenția, resursele și capitalul de imagine. Din acest motiv, își dorește să renunțe la Nice.

Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a...
Fanatik
Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB: „Nu am întâlnit un așa jucător!”. Când va fi prezentat oficial israelianul
Fostul atacant de la Dinamo și-a cerut în căsătorie iubita după 4 luni...
Fanatik
Fostul atacant de la Dinamo și-a cerut în căsătorie iubita după 4 luni de relație! ”Am spus da”
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul...
Fanatik
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!