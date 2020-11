Jitaru de la Puterea dragostei a spus adevărul despre relația cu Aya. Minciuna care i-a despărțit

Jitaru de la Puterea dragostei a vorbit despre motivele care au dus la răcirea relației cu Aya, dezvăluind câteva lucruri în premieră despre ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

Fostul concurent a răspuns unor întrebări destul de incomode în vlogul Reei și Tinei de pe Youtube, recunoscând că el a fost cel care a insistat cu mesaje la adresa Ayei, după ce s-a vehiculat că ea îl căuta mai mult.

Jitaru a recunoscut că a fost atras doar de fizicul concurentei și că în momentul în care a început să vorbească mai des cu ea și-a dat seama că nu au nimic în comun și că frumusețea e trecătoare, insuficientă pentru a avea o relație de lungă durată.

Jitaru de la Puterea dragostei a spus de ce a renunțat la Aya

Băiatul le-a spus celebrelor vloggerițe că una din minciunile care a pus capac relației sale cu Aya a fost faptul că fata nu a fost sinceră cu el, jucând la două capete.

Mai precis, Aya l-a mințit pe Jitaru că nu are nicio relație cu Nicos, realitatea fiind cu totul alta. Jitaru a intrat în casa Puterea dragostei fără să se fi uitat la emisiuni, așa că a avut un mic șoc în momentul în care a aflat că Aya, care vorbea cu el pe rețelele online, era într-o relație cu Nicos.

„Când am cunoscut-o, totul s-a schimbat la 180 de grade”

„Am intrat pentru o fată drăguță și am zis că este Aya. Când am cunoscut-o, totul s-a schimbat la 180 de grade. Consider că este o copilă. Nu știe ce vrea. Am început să mă îndepărtez de ea. Când era cu Nicos, mi-a spus că nu era cu el, că nu vorbea cu niciun băiat. Oricum am întrebat-o ce e cu dedicațiile de pe Story-urile de pe Instagram”, a spus Jitaru de la Puterea dragostei pe Youtube.

„Eu, în locul lui Marinescu, aș fi renunțat la Aya din prima clipă”, a mai spus Jitaru după ce a aflat că blondina vorbește pe ascuns cu Bogdan Mocanu în timp ce îi jură dragoste lui Marinescu.

