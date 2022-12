Jitaru și Mona de la Puterea dragostei, divorț la nici 3 luni de la căsătorie: „Am bruscat-o puțin de ceafă”

S-a rupt lanțul de iubire dintre Cristian Jitaru și Mona, doi dintre cei mai apreciați foști concurenți de la Puterea dragostei! Cei doi au ajuns la concluzia că nu se potrivesc, așa că vor divorța la nici trei luni de la cununia civilă!

Cristi Jitaru și Mona de la Puterea dragostei divorțează

și nu mult le-a trebuit să își dea seama că au făcut pasul greșit oficializându-și relația în fața ofițerului stării civile. Totul a pornit de la o neînțelegere despre care Cristi a vorbit cu regret, recunoscând că nu a avut un comportament tocmai exemplar față de partenera sa, pe care a și bruscat-o.

Cearta definitivă a pornit de la un mesaj transmis de unul din prietenii lui Jitaru, conform afirmațiilor făcute de băiat.

„Ne-am despărțit, am decis să punem punct! Acum vreo două săptămâni am avut o discuție în care să zicem că și eu am greșit, că nu i-am spus și ei la momentul respectiv ce aveam să-i transmit de la un prieten de-al nostru. După discuția pe care am avut-o cu prietenul nostru a reieșit faptul că Mona a fost anunțată ultima să ieșim cu toții într-un club.

Mona s-a supărat pe mine că nu i-am spus imediat ce mi-a zis prietenul meu, dar eu eram la muncă. Mi-am cerut scuze, iar ea tot continua să-i ia apărarea prietenei ei. Când ne-am întors din ultima vacanță, de la Sebeș, am deschis iar subiectul că prietena ei nu m-a salut, deși eu am ajutat-o cu multe”, a declarat Cristi Jitaru

„Am înjurat-0, am bruscat-o”

În această discuție greu de înțeles pentru fanii lor, Cristi a fost cel mai deranjat că soția lui nu îi lua apărarea, fără să spună despre ce a fost vorba mai exact, care a fost contextul în care tânărul a simțit că trebuie să îi țină partea.

Jitaru a spus că a avut o ceartă monstruoasă cu partenera lui și că la un moment dat a și bruscat-o. Acesta a completat zicând că nu mai există nicio cale de împăcare între cei doi, alegând să divorțeze amiabil, la notar.

„Ea îi tot lua apărarea prietenei ei, că >. I-am zis că eu sunt soțul tău. Cum să faci comparația asta? M-am certat cu ea rău de tot. Am înjurat-o să zic așa. Am bruscat-o puțin de ceafă.

S-a supărat. A stat tot drumul supărată. Când am ajuns acasă s-a dus repede să intre în curte. Noi stăm separați. Ea stă în Berceni, eu în altă parte. I-am zis că nu mă saluți, și a zis că nu, că nu meriți”, a completat