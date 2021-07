Tenisul de câmp a figurat ca sport olimpic încă de la prima ediție a Jocurilor Moderne, create de Pierre de Coubertin, în 1896 și a rămas așa până în anul 1924, după care a dispărut până în anul 1988, când și-a făcut reapariția la JO de la Seul.

ADVERTISEMENT

Programul primului tur al turneului masculin de tenis la JO Tokyo 2020

Bashilashvili – Carballes Baena

Bublik – Medvedev

Carreno Busta – Sandgren

Broady – F. Cerundolo

Chardy – Barrios

Cilic – Menezes

Djokovic – Dellien

Daniel – Sonego

Fognini – Sugita

Hurkacz – Fucsovics

Galan Riveros – Sawfat

Gerasimov – Simon

Gombos – Giron

Humbert – Andujar

Klein – Duckworth

Karatsev – Paul

Koepfer – Bagnis

Kohlschreiber – Tsitsipas

Kukușkin – Coria

Kwon – Tiafoe

Machac – J. Sousa

Majchrzak – Kecmanovic

Monfils – Ivashka

A. Murray – Auger-Aliassime

Musetti – Millman

Nagal – Istomin

Nishikori – Rublev

Nishioka – Khachanov

Schwarzmann – Varillas

Sousa P. – Davidovich Fokina

Struff – Monteiro

A. Zverev – Lu

Programul turului 1 în turneul feminin de tenis de la JO Tokyo 2020

Alexandrova – Mertens

Badosa – Mladenovici

Barty – Sorribes Tormo

Bencic – Pegula

Bertens – Vondrousova

BUZĂRNESCU – Riske

Cepede – Wang

Dyas – Krejcikova

Doi – Zarazua

Errani – Pavliucenkova

Fernandez – Yamstreska

Ferro – Sevastova

Friedsam – Watson

Garcia – Vekic

Giorgi – Brady

Jorovic – van Uytvanck

Kudermetova – Muguruza

Kvitova – Paolini

Osorio – Serrano – Golubic

Ostapenko – Vesnina

Putintseva – Podoroska

Ka. Pliskova – Cornet

Sabalenka – Linette

Sakkari – Kontaveit

Sherif – Peterson

Shvedova – Tomljanovic

Stojanovic – Hibino

Monfils – Siegemund

Stosur – Rîbakina

Suarez Navarro – Jabeur

Swiatek – Barthel

Zheng – Osaka

La Tokyo tenisul va figura cu patru probe, simplu bărbați și femei, dublu masculin și feminin, întrecerile urmând a avea loc în perioada 24 iulie – 1 august. Pe 31 iulie va fi finala feminină, pe 1 august cea masculină.

64 de participanți sunt la startul întrecerii la simplu și masculin și câte 32 de perechi la startul probelor de dublu, obiectivul fiind cucerirea unei medalii olimpice. Sunt prezenți foarte mulți dintre jucătorii și jucătoarele de top ale sportului alb, mirajul unei medalii de aur fiind uriaș.

ADVERTISEMENT

Liderii mondiali, Novak Djokovic și Ashleigh Barty, vor aurul olimpic

La masculin îi vom vedea pe liderul mondial, Novak Djokovic, pe rusul Daniil Medvedev, pe germanul Alexander Zverev sau pe grecul Stefanos Tsitsipas. Au renunțat să mai participe spaniolul Rafael Nadal, legenda elvețiană Roger Federer, austriacul Dominic Thiem iar italianul Matteo Berrettini s-a accidentat chiar înainte de plecarea la Tokyo.

Le feminin este evident că marile absențe sunt ale Simonei Halep și Serenei Williams. Nipona Naomi Osaka speră să triumfe în fața compatrioților de la TV, pentru că pe arenă nu va fi picior de om, dar va fi greu pentru că e prezentă și liderul mondial Ashleigh Barty și bielorusa Aryna Sabalenka.

ADVERTISEMENT

Pierdere uriașă pentru România, retragerea Simonei Halep

Am fost la un pas să nu avem reprezentare la tenis la JO de la Tokyo. Simona Halep era considerată o potențială câștigătoare de medalie pentru delegația noastră, dar ea și-a anunțat în iunie, după ce a ratat cele două turnee de Grand Slam de la Roland Garros și Wimbledon, retragerea și din competiția olimpică, unde era propusă să fie purtătorul de drapel pentru România.

Pierdere grea și pentru calculele la medalii ale României la această ediție a JO, pierdere care însă reduce numărul jucătoarelor cu șanse la titlul olimpic, specialiștii considerând că Ashleigh Barty și Naomi Osaka ar fi cele două sportive care și-ar disputa medalia de aur.

ADVERTISEMENT

Mihaela Buzărnescu și dublul Niculescu/Olaru reprezintă România

Cum și următoarele jucătoare din România au declinat participarea din motive medicale (Sorana Cîrstea are o problemă musculară de la Wimbledon, Irina Begu joacă la Gdynia, dar are mononucleoză) am fost la un pas să nu fie nici o jucătoare din România pe tablou, dar în ultimul moment a fost acceptatăși aceasta a primit cu mare bucurie vestea, fiind acum în capitala Japoniei, gata de start.

Și dublul Monica Niculescu/Raluca Olaru este la Tokyo, cu speranța de a repeta aici colaborarea din turneul de la Praga, unde au ajuns până în finală. Va fi greu, pentru că încă din primul meci le vor avea în față pe favoritele 5, Chan/Chan, dar nu imposibil. Mihaela Buzărnescu (locul 105 WTA) va juca în 32-imi cu americanca Alison Riske,locul 36 WTA.

ADVERTISEMENT

Horia Tecău și Florin Mergea, singura medalie olimpică din tenis pentru România

În aceste condiții devine foarte greu pentru delegația României să se mai aștepte la o medalie de pe terenurile de tenis după ce în urmă cu patru ani Simona Halep spunea și atunci pas, speriată de pericolul reprezentat de o insectă din Brazilia.

La Rio de Janeiro însă dublul Horia Tecău/Florin Mergea ne-a făcut să visăm timp de aproape trei ore cât a durat finala cu spaniolii Nadal/Marc Lopez, cedând cu 2-1 la seturi la capătul unui meci absolut superb din punct de vedere tehnic. Este prima și singura medalie olimpică adusă de tenis pentru România.