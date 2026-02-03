JO de Iarnă 2026 Milano Cortina: program, sporturi, locații și tot ce trebuie să știi

ADVERTISEMENT

Peste mai puțin de o lună încep, în Italia, JO de Iarnă 2026 Milano – Cortina. Timp de mai bine de două săptămâni, peste 3.500 de sportivi din aproape 100 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

JO de Iarnă 2026 pe scurt: ce trebuie să știi în 60 de secunde

Orașele gazdă ale JO de Iarnă 2026 : va fi prima ediție găzduită în comun de două orașe principale: Milano (evenimente pe gheață) și Cortina d’Ampezzo (evenimente pe zăpadă și alte discipline)

: va fi prima ediție găzduită în comun de două orașe principale: Milano (evenimente pe gheață) și Cortina d’Ampezzo (evenimente pe zăpadă și alte discipline) Noutatea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 : un sport nou va fi inclus la Milano-Cortina 2026. Este vorba despre schi alpinism, disciplină care combină rezistența fizică, tehnica de cățărare și orientarea în teren

: un sport nou va fi inclus la Milano-Cortina 2026. Este vorba despre schi alpinism, disciplină care combină rezistența fizică, tehnica de cățărare și orientarea în teren Când încep efectiv întrecerile din Italia : JO încep oficial pe 6 februarie, dar primele probe, cele de curling, de dublu mixt, încep de fapt pe 4 februarie 2026

: JO încep oficial pe 6 februarie, dar primele probe, cele de curling, de dublu mixt, încep de fapt pe 4 februarie 2026 Câte discipline sunt la JO de Iarnă 2026: circa 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice

Când au loc Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 și unde se desfășoară

Festivitatea de deschidere oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 este programată a avea loc pe 6 februarie 2026, pe Stadionul Olimpic San Siro din Milano. Aproximativ 2.900 de sportivi sunt așteptați să participe pe legendara arenă de fotbal. Acestea vor fi primele Jocuri Olimpice de Iarnă găzduite de Italia în ultimele două decenii. Ultima ediție de JO a fost Torino 2006. Apoi, în urmă cu, 70 de ani, Cortina d’Ampezzo a găzduit ediția din 1956.

Cele 16 discipline sportive olimpice de la Milano Cortina 2026 se vor disputa în următoarele localități:

Antholz (biathlon)

(biathlon) Bormio (schi alpin și schi alpinism, care își va face debutul olimpic)

(schi alpin și schi alpinism, care își va face debutul olimpic) Cortina d’Ampezzo (bob, curling, skeleton, schi alpin, sanie)

(bob, curling, skeleton, schi alpin, sanie) Livigno (schi freestyle, snowboarding)

(schi freestyle, snowboarding) Milano (patinaj artistic, hochei pe gheață, patina viteză, short-track)

(patinaj artistic, hochei pe gheață, patina viteză, short-track) Predazzo (schi sărituri, combinată nordică)

(schi sărituri, combinată nordică) Tesero (schi fond, combinată nordică).

Sporturile și probele-cheie: ce se schimbă la Milano Cortina

, care va fi găzduită de Milano și Cortina, aduce un nou sport în program. Acesta se numește schi-alpinism (skimo). Proba include sprint în urcare cu bocanci și schiuri.

Concurenții înscriși în competiție folosesc piei de focă pentru a avea aderență la urcare, apoi le îndepărtează de pe bocanci pentru a face coborâri de mare viteză. Proba de schi-alpinism este foarte rapidă având curse de sprint care durează aproximativ 3 minute. Elementele cheie ale acestui nou sport:

Urcarea : se face cu schiuri ușoare și legături speciale care permit ridicarea călcâiului. Pielea de focă se aplică pe talpa schiurilor, pentru aderență, prevenind alunecarea înapoi.

: se face cu schiuri ușoare și legături speciale care permit ridicarea călcâiului. Pielea de focă se aplică pe talpa schiurilor, pentru aderență, prevenind alunecarea înapoi. Tranziții : în zone abrupte, schiorii își pun schiurile în rucsac și urcă pe jos, uneori cu colțari sau chiar asigurare cu coardă.

: în zone abrupte, schiorii își pun schiurile în rucsac și urcă pe jos, uneori cu colțari sau chiar asigurare cu coardă. Coborârea: este ca la schi alpin clasic, cu călcâiul blocat, pe teren variat.

JO 2026 propune 116 de discipline. Există însă unele probe-cheie, care atrag milioane de spectatori în fața televizoarelor sau pe ecranele altor dispozitive media:

Schi alpin : Super-G, slalom, gigant – probe individuale și pe echipe.

: Super-G, slalom, gigant – probe individuale și pe echipe. Patinaj artistic : Individual masculin/feminin, perechi, dans pe gheață și echipă.

: Individual masculin/feminin, perechi, dans pe gheață și echipă. Sărituri cu schiurile : Individual și pe echipe, inclusiv noua probă feminină pe trambulină mare.

: Individual și pe echipe, inclusiv noua probă feminină pe trambulină mare. Hochei pe gheață : Turnee masculin și feminin. La fiecare ediție, finala masculină este unul dintre cele mai urmărite evenimente.

: Turnee masculin și feminin. La fiecare ediție, finala masculină este unul dintre cele mai urmărite evenimente. Schi fond și biatlon: Probe de anduranță, cu sprinturi și ștafete.

Programul pe zile: cum arată calendarul competițional

Programul detaliat pe zile pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie 2026) a fost publicat oficial pe site-ul . De notat că, în acest moment, este considerat preliminar și poate suferi modificări până la încheierea Jocurilor.

4 februarie: Încep sesiunile de curling (dublu-mixt și preliminariile turneelor).

5 februarie: Continuare curling; antrenamente în alte sporturi.

6 februarie: Ceremonie de deschidere la San Siro (Milano). Antrenamente schi alpin, sesiuni hochei pe gheață și curling.

7 februarie: Schi alpin, schi fond, curling.

8 februarie: Schi alpin, schi fond, curling, snowboard.

9-10 februarie: Medalii în biatlon, schi fond, sărituri cu schiurile, patinaj artistic, freestyle skiing, short track.

11 februarie: Schi alpin, biatlon, curling.

12-18 februarie: Finale zilnice în schi alpin (slalom, slalom uriaș etc.), biatlon, bob, schi fond, patinaj viteză, snowboard, hochei preliminarii, skeleton, combinata nordică.

13 februarie: Biatlon.

15 februarie: Slalom feminin, biatlon, cross-country, bob.

16 februarie: Schi alpin.

19 februarie: Sprint masculin și feminin schi alpinism (la Bormio – debutul sportului nou)

20 februarie: Continuare evenimente freestyle, short track, hochei semifinale.

21 februarie: Ștafetă mixtă schi alpinism.

22 februarie: Finale hochei masculin, alte medalii finale. Ceremonie de închidere la Verona.

Unde se văd în România: TV, online și actualizări FANATIK

se văd la Televiziunea Română. Canalul relativ nou, TVR Sport, va acoperi evenimentul din Italia.

Competiția din Italia se vede și pe canalele Eurosport. Vor fi transmisiuni live, cu accent pe sporturile de iarnă cheie: schi alpin, biatlon, schi fond, hochei, sărituri cu schiurile. În plus, vor fi emisiuni speciale, comentarii ale experților și studiouri dedicate amplasate în Alpi.

FANATIK vă ține la curent zi de zi, după 6 februarie și până la închiderea de pe 22 februarie, cu cele mai importante evenimente de la Milano, Cortina și celelalte orașe organizatoare. Toate recordurile, medaliile, momentele memorabile și evoluțiile sportivilor români, în timp real pe FANATIK.