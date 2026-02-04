Sport

Unde se văd JO de Iarnă 2026 în România: TV, online și ghid complet de urmărire

Unde se transmit în România Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Cum vezi la TV și unde urmărești online. Așa primești toate alertele zilei din Italia, țara organizatoare
Adrian Baciu
04.02.2026 | 09:15
Unde se vad JO de Iarna 2026 in Romania TV online si ghid complet de urmarire
ULTIMA ORĂ
Unde se văd la TV și online JO de Iarnă 2026 în România. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Sporturile de la Jocurile Olimpice din sezonul rece au mulți fani și în țara noastră. FANATIK vă spune unde se văd JO de Iarnă 2026 în România. Află tot: transmisii la TV, în online și ghid complet de urmărire a competiției.

Pe scurt: cum urmărești JO de Iarnă 2026 în România

Spectatorii din România au posibilități variate de a urmări, între 6 și 22 februarie, JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. O pot face atât pe TV, cât și online. Iată, pe scurt, unde se vede Olimpiada:

ADVERTISEMENT
  • La TVR: postul public de televiziune are drepturile acestei competiții majore. Cele mai importante probe pot fi văzute pe TVR 1, TVR 2, TVR HD și, în special, pe TVR Sport
  • Pe canalele Eurosport: Eurosport 1, Eurosport 2 și Eurosport 4K vor pune accent pe sporturile de iarnă cheie. În plus, vor fi emisiuni speciale, comentate de experți.
  • În online: pe HBO Max. Platforma de streaming transmite toate momentele în direct și la cerere, pe toată durata celor 19 zile de competiție.

Cine transmite la TV și ce canale au drepturi

Încă din 2024, Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a aprobat încheierea contractului cu EBU (European Broadcasting Union) în vederea transmiterii Jocurilor Olimpice de iarnă și de vară, din perioada 2026-2032.

Astfel, pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR HD și ”mezinul” postului public, TVR Sport, românii vor putea urmări, în perioada 6-22 februarie 2026, cele 16 discipline sportive olimpice. Cei care preferă un post de ”profil” 100% sportiv pot schimba din telecomandă pe canalele Eurosport: Eurosport 1, Eurosport 2, ambele HD, sau Eurosport 4K.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027

Cum urmărești online: opțiuni oficiale și actualizări FANATIK

Încă din toamna anului trecut, pentru a aduce acțiunea în fața unui public cât mai mare, WBD anunța că Jocurile Olimpice de iarnă vor fi disponibile tuturor abonaților HBO Max, chiar dacă nu au Extraoptiunea Sport activată.

ADVERTISEMENT
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina:...
Digisport.ro
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"

Mai exact, abonații HBO Max se vor putea bucura de toate competițiile transmise în direct de la ediția Milano Cortina 2026, timp de 19 zile. HBO Max va beneficia de studiourile special construite pentru a oferi cele mai bune transmisiuni sportive. De notat că sezonul de sporturi de iarnă a început la Eurosport și pe HBO Max încă din 2025. El va cuprinde 131 de zile de competiții transmise în direct de-a lungul iernii.

Actualizări în timp real cu cele mai importante momente de la Milano și Cortina veți avea și pe FANATIK. Știri la zi, imagini spectaculoase și tot ce ”mișcă” în Italia găsiți la noi pe site.

ADVERTISEMENT

La ce să te uiți la TV, probele cele mai așteptate

Având multiple opțiuni la dispoziție pentru a urmări, atât pe TV, cât și online Olimpiada, spectatorii din România au o ofertă extrem de bogată și de variată de la Milano și Cortina. Jocurile Olimpice propun publicului 116 probe în 16 discipline din 8 sporturi principale, cu un total de aproximativ 3.500 de sportivi.

Pentru public se evidențiază câteva probe care atrag prin viteză, tehnică, tensiune, emoții și riscuri. Enumerăm aici: schi alpin (super-G, slalom, slalom uriaș) probe individuale și pe echipe, patinaj artistic, sărituri cu schiurile, snowboard și freestyle, hochei pe gheață, schi fond și biatlon.

Anunț devastator despre un club important din România: „Este în faliment. Nu mai...
Fanatik
Anunț devastator despre un club important din România: „Este în faliment. Nu mai au nici bani de mâncare”
Fratele lui Edjouma, transfer spectaculos pe 5 milioane de euro la o multiplă...
Fanatik
Fratele lui Edjouma, transfer spectaculos pe 5 milioane de euro la o multiplă campioană a Franței. Reacția fostului fotbalist de la FCSB: „Mândru!”
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când...
Fanatik
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
”Băi, e incredibilă!”. Soția unui cunoscut cântăreț l-a cucerit pe Prunea: 'E o...
iamsport.ro
”Băi, e incredibilă!”. Soția unui cunoscut cântăreț l-a cucerit pe Prunea: 'E o mână de fată, dar ce a făcut acolo…'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!