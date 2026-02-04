Unde se văd JO de Iarnă 2026 în România: TV, online și ghid complet de urmărire

ADVERTISEMENT

Sporturile de la Jocurile Olimpice din sezonul rece au mulți fani și în țara noastră. FANATIK vă spune unde se văd JO de Iarnă 2026 în România. Află tot: transmisii la TV, în online și ghid complet de urmărire a competiției.

Pe scurt: cum urmărești JO de Iarnă 2026 în România

Spectatorii din România au posibilități variate de a urmări, între 6 și 22 februarie, JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. O pot face atât pe TV, cât și online. Iată, pe scurt, unde se vede Olimpiada:

ADVERTISEMENT

La TVR : postul public de televiziune are drepturile acestei competiții majore. Cele mai importante probe pot fi văzute pe TVR 1, TVR 2, TVR HD și, în special, pe TVR Sport

: postul public de televiziune are drepturile acestei competiții majore. Cele mai importante probe pot fi văzute pe TVR 1, TVR 2, TVR HD și, în special, pe TVR Sport Pe canalele Eurosport : Eurosport 1, Eurosport 2 și Eurosport 4K vor pune accent pe sporturile de iarnă cheie. În plus, vor fi emisiuni speciale, comentate de experți.

: Eurosport 1, Eurosport 2 și Eurosport 4K vor pune accent pe sporturile de iarnă cheie. În plus, vor fi emisiuni speciale, comentate de experți. În online: pe HBO Max. Platforma de streaming transmite toate momentele în direct și la cerere, pe toată durata celor 19 zile de competiție.

Cine transmite la TV și ce canale au drepturi

Încă din 2024, Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a aprobat încheierea contractului cu EBU (European Broadcasting Union) în vederea transmiterii Jocurilor Olimpice de iarnă și de vară, din perioada 2026-2032.

Astfel, pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR HD și ”mezinul” postului public, TVR Sport, . Cei care preferă un post de ”profil” 100% sportiv pot schimba din telecomandă pe canalele Eurosport: Eurosport 1, Eurosport 2, ambele HD, sau Eurosport 4K.

ADVERTISEMENT

Cum urmărești online: opțiuni oficiale și actualizări FANATIK

Încă din toamna anului trecut, pentru a aduce acțiunea în fața unui public cât mai mare, , chiar dacă nu au Extraoptiunea Sport activată.

ADVERTISEMENT

Mai exact, abonații HBO Max se vor putea bucura de toate competițiile transmise în direct de la ediția Milano Cortina 2026, timp de 19 zile. HBO Max va beneficia de studiourile special construite pentru a oferi cele mai bune transmisiuni sportive. De notat că sezonul de sporturi de iarnă a început la Eurosport și pe HBO Max încă din 2025. El va cuprinde 131 de zile de competiții transmise în direct de-a lungul iernii.

Actualizări în timp real cu cele mai importante momente de la Milano și Cortina veți avea și pe FANATIK. Știri la zi, imagini spectaculoase și tot ce ”mișcă” în Italia găsiți la noi pe site.

ADVERTISEMENT

La ce să te uiți la TV, probele cele mai așteptate

Având multiple opțiuni la dispoziție pentru a urmări, atât pe TV, cât și online Olimpiada, . Jocurile Olimpice propun publicului 116 probe în 16 discipline din 8 sporturi principale, cu un total de aproximativ 3.500 de sportivi.

Pentru public se evidențiază câteva probe care atrag prin viteză, tehnică, tensiune, emoții și riscuri. Enumerăm aici: schi alpin (super-G, slalom, slalom uriaș) probe individuale și pe echipe, patinaj artistic, sărituri cu schiurile, snowboard și freestyle, hochei pe gheață, schi fond și biatlon.