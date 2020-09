JO, vacanță cu peripeții. A rămas blocată în Grecia, în timpul ciclonului

Plecată cu gândul la soare, JO a mai declarat că, din nefericire, nu a reușit să se bronzeze. Mai mult, vedeta și gașca ei au prins și ciclonul devastator ce a avut loc în Grecia în urmă cu câteva zile. În plus, aceștia au pierdut cheile de la mașină și au fost nevoiți să își prelungească vacanța cu încă o săptămână.

”Trebuia să mă întorc lunea trecută, dar am pierdut cheile de la mașină și am ajuns aseară în jurul orei 23:00. Am stat două săptămâni, nu una, așa cum era planificat. Apoi cineva din România ne-a trimis cheia de rezervă, care a ajuns după trei zile prin curier. Și când a ajuns, nu a mers. Așa că a trebuit să schimbăm bateria de la mașină, plus că am mai prins și ciclonul ăla”, a spus JO în cadrul emisiunii de pe Antena 1.