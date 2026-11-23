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Vești excelente pentru Universitatea Craiova înaintea deplasării din Anglia! Deși Filipe Coelho a transmis, după victoria cu UTA Arad, scor 6-2, că Assad Al-Hamlawi are probleme medicale și riscă să rateze confruntarea cu Brighton, ultimele informații obținute de FANATIK sunt liniștitoare. Atacantul nu are o accidentare gravă și va putea evolua în partida din Conference League.

Assad Al-Hamlawi va putea juca în Anglia, la Brighton

, câștigată cu 6-2, însă la finalul partidei au apărut semne de întrebare în privința situației lui Assad Al-Hamlawi. Filipe Coelho a dezvăluit că atacantul nu s-a putut antrena și că prezența sa la Brighton este incertă, provocând îngrijorare în rândul suporterilor olteni.

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Totuși, din informațiile obținute de FANATIK, situația este însă mult mai bună decât părea imediat după meciul de la Arad. Assad Al-Hamlawi nu are probleme medicale grave și este apt să evolueze împotriva formației engleze. Mai mult, atacantul a fost menajat în confruntarea cu UTA tocmai pentru a evita orice risc înaintea deplasării din Conference League.

Universitatea Craiova a marcat de șase ori și fără Assad

Formația din Bănie a demonstrat la Arad că dispune de numeroase soluții ofensive, chiar și în absența lui Assad Al-Hamlawi. Universitatea Craiova s-a impus cu 6-2, într-o partidă în care în prima repriză, iar Monday Etim, revenit după o perioadă dificilă, și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

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Succesul categoric reprezintă un impuls important pentru moralul oltenilor înaintea confruntării cu Brighton. În același timp, posibilitatea de a conta din nou pe Assad Al-Hamlawi îi oferă lui Filipe Coelho o variantă suplimentară în atac. Antrenorul portughez a insistat, de altfel, după partida cu UTA, asupra importanței întregului lot, explicând că Universitatea Craiova nu se bazează doar pe cei 11 jucători care încep meciurile.

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„Schimbările, unele din ele, au fost ca să protejăm unii jucători. Rezervele ne pot ajuta în astfel de momente. Avem un lot întreg, nu suntem doar 11, sunt importanți toți jucătorii. Sunt mândru de ei și de fanii care au venit aici. E o seară frumoasă pentru fotbal”, a spus Filipe Coelho.

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Palestinianul, care este al doilea golgheter al campioanei în acest sezon, cu 7 reușite. În capul listei se află Simon Elisor, cel care a găsit drumul spre gol de nu mai puțin de 9 ori până în prezent. Mai mult de atât, 8 dintre golurile marcate de Simon Elisor vin din postura de rezervă.