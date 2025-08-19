Joacă Bancu în Başakşehir – Universitatea Craiova?! Informaţii de ultimă oră din Bănie

Universitatea Craiova se pregătește pentru prima manșă a „dublei” cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul UEFA Conference League. Sorin Cârțu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea ca Nicușor Bancu să revină pe gazon pentru meciul din prima manșă, care va avea loc joi, în Turcia.

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu, pe teren în meciul cu Istanbul Bașakșehir?

Președintele de onoare al Universității Craiova nu a oferit un „verdict” clar cu privire la starea lui . „Mâine (n.r. miercuri) la 10:30 e decolarea spre Istanbul.

(n.r. cum e Bancu?) Nu știu nimic, ieri a fost antrenamentul de dimineață. Astăzi, după masă, mai mă duc pe acolo, pe la antrenament. E într-o situație… Nu pot eu să vorbesc de probleme medicale.

ADVERTISEMENT

Cel mai bine vorbește doctorul sau el. (n.r. urmează dubla cu Bașakșehir și meciurile echipei naționale) Mie nu îmi convine situația asta. După mine, Nicușor e un jucător foarte important pentru echipă.

În dezvoltarea jocului, în tot ceea ce înseamnă echipă, e căpitan. E un jucător foarte bun, nu e ușor să pierzi aportul unui jucător de asemenea valoare”, a spus Sorin Cârțu, în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Florin Ştefan, înlocuitorul lui Nicuşor Bancu

, iar fostul jucător al lui Sepsi a fost cel care l-a înlocuit pe Nicușor Bancu în duelul de la Trnava, în care căpitanul echipei a ieșit accidentat.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, fotbalistul de 29 de ani a fost titularizat de Mirel Rădoi în ultimele trei meciuri oficiale, cele din campionat cu Hermannstadt (1-0) și Csikszereda (2-1), dar și returul contra lui Spartak Trnava, duel la finalul căruia Universitatea a obținut calificarea, în ciuda faptului că a primit patru goluri.