Sport

Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Video

FCSB riscă să fie amendată de UEFA dintr-un motiv cel puțin banal! Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Auda din Ghencea de joi seară. Primele imagini
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
23.07.2026 | 22:35
Joaca de copii FCSB risca o amenda de la UEFA dintrun motiv banal Video
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FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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La pauza meciului FCSB – Auda, disputat joi seară pe stadionul Steaua din Capitală în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League, doi copii au intrat pe gazon din dorința de a bate palma cu jucătorii lor preferați. Această chestiune este, în mod așteptat, interzisă de către regulamentul UEFA aflat în vigoare în prezent.

De ce riscă FCSB o amendă din partea UEFA după meciul cu Auda

Așadar, clubul roș-albastru riscă acum o amendă din partea forului continental, cuprinsă între 5.000 și 15.000 de euro. Reporterul FANATIK prezent pe arena din Ghencea la acest meci a surprins momentul respectiv. Pe imagini, se poate observa cum angajații firmei de pază intervin destul de târziu pentru a-i duce pe copiii respectivi înapoi în tribune.

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Motivul pentru care FCSB riscă o amendă din partea UEFA după meciul cu Auda

Acest meci tur dintre FCSB și Auda s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-2. Letonii au deschis scorul încă din minutul 5 grație unei reușite de excepție. Octavian Popescu a egalat în minutul 23, dar la pauză a fost 2-1 pentru Auda, după golul marcat de Diedhiou în minutul 32.

În repriza secundă, în minutul 71, Aymen Boutoutaou a marcat primul său gol pentru FCSB, chiar la debut, după o fază individuală de senzație făcută de Alexandru Stoian, intrat la pauză în locul lui Eddy Gnahore, și a restabilit astfel egalitatea. În prelungirile meciului însă, după un contraatac, Kader Kone l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut la colțul scurt și a stabilit astfel scorul final în Ghencea, 3-2 pentru Auda. 

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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