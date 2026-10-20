Joacă Denis Drăguș în FCSB – Rapid? Detalii de ultimă oră despre situația sa medicală. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș (27 de ani) este jucătorul cu cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc. Gigi Becali i-a oferit 1.000.000 de euro anual și un contract pe 3 ani cu FCSB. Drăguș s-a accidentat la partida de la Craiova, înainte de pauza pentru meciurile echipei naționale, și nu a revenit încă pe teren.

Denis Drăguș nu a jucat în FC Voluntari – FCSB, el resimțind dureri cu două zile înainte de meci

Totul părea să meargă bine pentru Denis Drăguș în săptămâna dinaintea partidei cu FC Voluntari. S-a antrenat normal alături de colegii săi, după ce staff-ul decisese să nu riște nimic și nu l-a inclus în lot la . Dar problemele au apărut la antrenamentul de sâmbătă dimineața, cel care la care Reghecampf a comandat și o porțiune de pregătire dură în nisip.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a resimțit dureri la capătul unui sprint în nisip. A ajuns la „mantinelă”, a schițat o grimasă, apoi s-a oprit din pregătire. Era vorba despre aceeași zonă unde a avut accidentarea de la Craiova. Ulterior i s-a făcut un RMN, care nu a arătat nimic deosebit. Nu era deci vorba despre o nouă accidentare, . A doua zi, duminică, nu s-a antrenat, iar luni a fost partida de la Voluntari, unde a stat în tribună.

Dilema săptămânii: va putea juca Denis Drăguș în FCSB – Rapid?

Mihai Stoica a vorbit despre o încărcare prea mare a jucătorului urmare a antrenamentelor lui Reghecampf. Cert este că Denis Drăguș a resimțit dureri în tot week-end-ul, motivul fiind o inflamație a ligamentelor în zona cu probleme. Cea mai importantă dilemă a săptămânii pentru cei de la FCSB este rezolvarea situației lui pentru derby-ul de sâmbătă cu Rapid. Staff-ul medical monitorizează atent situația jucătorului de 1 milion de euro tocmai pentru a nu risca nimic.

ADVERTISEMENT

Din informațiile pe care FANATIK le are cu 4 zile și jumătate înainte de derby-ul FCSB – Rapid, șansele ca Denis Drăguș să fie apt pe teren sunt puțin sub 50 la sută! Nu sunt deloc vești care să-l mulțumească pe Reghecampf, și nici pe jucător. Acesta și-ar dori foarte mult să intre pe teren. Cu atât mai mult că este vorba despre un derby așteptat cu mare interes de fani, care anunță o prezență masivă la meci.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a transmis lui Reghecampf să nu riște nimic în cazul lui Denis Drăguș: „I-am spus să nu se ia după el. E încăpățânat!”

Patronul Gigi Becali s-a exprimat și el imediat după victoria FCSB-ului de la Voluntari despre situația lui Denis Drăguș. Omul de afaceri nu a lăsat să se vadă că ar fi deranjat de faptul că nu-l poate vedea pe teren pe cel pe care-l plătește cu 1.000.000 de euro pe an. , dar încearcă să nu o exprime în public.

ADVERTISEMENT

Drăguș are o mică… nu știu ce. Cred că va juca împotriva Rapidului. Trebuia să mai stea. A fost încăpățânat că vrea să joace. De asta l-am băgat. I-am spus și lui Reghe să nu se ia după el. El vrea să joace, dar trebuie să-l avem când e nevoie de el. A făcut RMN. Nu are nimic serios. E ceva minor. Ce pot eu să-i zic? A stat în tribună. El e un băiat extraordinar. E încăpățânat în sensul frumos. Vrea să joace. E ambițios, nu încăpățânat” – Gigi Becali despre Denis Drăguș

Denis Drăguș simte și el presiunea situației în care se află. Este genul de om care vrea să dea înapoi ceea ce i se oferă și simte că are o datorie față de Gigi Becali, care i-a oferit un salariu galactic pentru SuperLiga. Este de asemenea dator și lui , care i-a promis banderola de căpitan și care l-a impresionat pe jucător de la primele antrenamente. Toți de la FCSB îl sfătuiesc însă să aibă răbdare și să intre pe teren doar când va fi apt sută la sută. Vom vedea în aceste zile cum evoluează situația lui medicală până la ora derby-ului FCSB – Rapid, sâmbătă seara, pe Arena Națională.