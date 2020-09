Joacă FCSB cu rezervele contra lui FC Voluntari? Toni Petrea a făcut anunțul. Video

Joacă FCSB cu rezervele contra lui FC Voluntari? Pentru elevii lui Toni Petrea, perioada următoare se anunță a fi una extrem de dificilă ca urmare a numărului mare de meciuri pe care îl vor avea de disputat. Florinel Coman și compania sunt angrenați și în Europa League, acolo unde îi vor înfrunta pe sârbii de la TSC Backa Topola.

După ce a început în forță campionatul, reușind să câștige cu 3-0 atât împotriva celor de la Viitorul Constanța, cât și în meciul jucat împotriva Astrei Giurgiu, FCSB va juca sâmbătă în deplasare, cu echipa antrenată de Mihai Teja. Nici ilfovenii nu au avut un start slab de sezon, reușind să remizeze contra celor de la UTA, la Arad (0-0) și să învingă acasă pe Gaz Metan Mediaș, cu 2-1.

Programul încărcat pe care FCSB îl va avea în următoarea perioadă, precum și oboseala acumulată de jucătorii convocați la loturile naționale în ultima vreme, ar putea să îl determine pe antrenorul Toni Petrea să utilizeze mai multe rezerve contra celor de la FC Voluntari.

Joacă FCSB cu rezervele contra lui FC Voluntari? Ce strategie vrea să adopte Toni Petrea

Într-un sezon în care obiectivul declarat al echipei este câștigarea campionatului, FCSB urmează să traverseze o perioadă foarte dificilă. Finalul lunii septembrie îi așteaptă pe elevii lui Petrea cu patru meciuri importante, dintre care unul chiar în preliminariile Europa League, contra sârbilor de la TSC Backa Topola.

Antrenorul FCSB-ului a comentat înaintea partidei de la Voluntari situația jucătorilor săi și a dezvăluit că poate conta pe toți pentru meciul contra ilfovenilor. Petrea nu a decis, încă, modul în care va aborda partida, dar susține că ia în calcul să odihnească unii dintre titularii de bază.

,,Ne așteaptă un meci greu, în compania unui adversar omogen. O echipă disciplinată, cu o apărare bună și care nu a pierdut în primele două etape. Noi trebuie să fim concentrați și să avem aceeași atitudine pe care am arătat-o și la ultimele meciuri. Am convingerea că vom face un joc bun și vom obține un rezultat care să ne facă fericiți.

Urmează o perioadă complicată pentru noi, cu meciuri din 3 în 3 zile. Trebuie să ne gândim că jucăm în Europa, în deplasare. Vom decide până la ora jocului ce formulă de joc vom alege, dar avem în vedere și o rotație a jucătorilor. Toți fotbaliștii sunt apți fizic, cei care s-au întors de la loturile naționale sunt apți de joc.

Ne-am pregătit foarte bine, sunt mulțumit de toți jucătorii pe care i-am avut la dispoziție în perioada asta și nu pot decât să le mulțumesc pentru efortul pe care l-au depus la antrenamente în această perioadă, mai ales că nu am avut meciuri oficiale. Mă bucur că s-au întors sănătoși băieții de la loturile naționale. I-am felicitat pentru evoluțiile și rezultatele pe care le-au obținut”, a spus Petrea pentru canalul de Youtube al FCSB.

Așadar, este de așteptat ca unii dintre fotbaliștii de la FCSB care au apărut în meciurile naționalei U21, dar și în echipa lui Rădoi, să fie odihniți contra celor de la FC Voluntari. Ar putea fi în această situație Florinel Coman, Darius Olaru sau Denis Man. După meciul contra ilfovenilor, FCSB va avea la dispoziție patru zile pentru a se reface înaintea partidei din Serbia.

A fost Adrian Petre printre cei mai slabi la testele fizice? Ce spune antrenorul FCSB

Căzut în dizgrația patronului Gigi Becali, atacantul Adrian Petre continuă să se pregătească sub comanda antrenorului Toni Petrea, însă are șanse minime să îi ia fața lui Sergiu Buș în formula de start a FCSB-ului. Despre Petre s-a spus chiar că ar avea rezultate foarte slabe la testele fizice de la antrenamente, însă antrenorul a dezmințit informația.

,,Venim după o pauză competițională, o perioadă în care cred că ne-am mai îmbunătățit nivelul atât din punct de vedere al pregătirii fizice, cât și al celei tehnico-tactice. Jucătorii au reacționat foarte bine în această perioadă. Le-am dat și câteva zile de pauză după meciul cu Viitorul, iar apoi am avut și câte două antrenamente pe zi.

Fotbaliștii au fost foarte receptivi la ceea ce le-am cerut. Nu știu de unde a apărut informația legată de testele fizice, nu am dat teste, nu am făcut nimic de genul acesta. Habar nu am despre ce este vorba, nu știu să fi ieșit Adi Petre ultimul la vreun test”, a mai spus Petrea.

Antrenorul FCSB-ului a fost întrebat și despre ultimele mutări din curtea rivalei de la Dinamo, care a oficializat astăzi și transferul portarului spaniol Tomas Mejias Osorio, de la Middlesbrough. ,,Câinii roșii” au transferat opt fotbaliști de la venirea noilor conducători spanioli.

,,Nu mă interesează ce se întâmplă la Dinamo. E normal când vine un antrenor nou, o conducere nouă, să se întâmple schimbări la echipă. Dar nu mă interesează lucrurile astea, noi ne concentrăm pe ce avem noi de făcut”, a spus antrenorul celor de la FCSB.