Joacă la US Open 2025, dar face bani pe OnlyFans. Cât le cere bărbaților pentru o întâlnire

Una dintre jucătoarele importante de tenis, prezentă la ediția US Open 2025, a recunoscut că își rotunjește veniturile cu ajutorul OnlyFans.
Traian Terzian
23.08.2025 | 12:00
Joaca la US Open 2025 dar face bani pe OnlyFans Cat le cere barbatilor pentru o intalnire
O jucătoare prezentă la US Open 2025 face bani muți pe OnlyFans. Sursă foto: The Sun

Platforma destinată adulților, pe bază de abonament, aduce câștiguri importante mai multor vedete din sport. Din OnlyFans face bani frumoși și una dintre jucătoarele de tenis ce se află în aceste zile la US Open 2025.

O jucătoare de la US Open 2025 face bani buni pe OnlyFans

Jucătoarea americană de tenis Sachia Vickery, ajunsă pe locul 559, dar care în 2018 urcase până pe 73, a mărturisit că face foarte mulți bani după ce și-a deschis cont OnlyFans la începutul anului.

În vârstă de 30 de ani, sportiva a precizat că în ultima perioadă a decis să facă unele schimbări. Mai exact, a început să perceapă o sumă de bani celor care vor să se întâlnească cu ea, săturându-se de bărbații care îi pierd timpul.

”Nu mai am întâlniri gratuite din cauza comportamentului bărbaților. Acum cer un avans înainte de întâlnire. Trimite-mi 1.000 de dolari și putem rezolva problema”, a scris Vickery de curând, pe contul de Instagram, conform The Sun.

Uluită de câți bani a făcut în primele zile pe platforma de adulți

În acest timp, contul ei OnlyFans, pe care îl descrie ca având ”conținut prea picant pentru Instagram”, a crescut în popularitate. Sachia Vickery a precizat nu are niciun fel de remușcări și nu s-a sfiit să recunoască faptul că sunt cei mai ușori bani câștigați.

”Sunt foarte deschisă la minte și nu-mi pasă ce cred oamenii despre mine… sunt, de asemenea, cei mai ușor bani pe care i-am făcut vreodată și îmi place să fac asta. Nu voi mai vorbi niciodată despre fete pe OnlyFans pentru tot restul vieții mele.

Din cauza sumei pe care am câștigat-o acolo în primele două zile, sunt copleșită. Sunt pur și simplu zdruncinată”, a mai spus jucătoarea născută în Florida, dar care are origini în Guyana.

La ce nivel a ajuns pe OnlyFans

Sachia Vickery nu este singurul jucător de tenis de pe OnlyFans. Nick Kyrgios a încheiat un parteneriat cu site-ul de conținut în 2023, în timp ce autoproclamatul ”cel mai sexy jucător profesionist de tenis” Alexandre Muller are un cont și a purtat chiar și sigla OnlyFans pe echipamentul său.

De asemenea, Arina Rodionova și-a deschis un cont în luna ianuarie și a început să facă bani frumoși, însă a plătit în viața personală. Decizia de a se apuca de OnlyFans l-a făcut pe soțul ei să ceară divorțul după 9 ani de căsnicie.

”Întotdeauna am depășit limitele. Întotdeauna am vorbit deschis despre ura rasială pe care o primesc online, despre insultele aduse corpului. Sunt foarte deschisă în privința multor lucruri. Încă joc tenis, cariera mea este încă în desfășurare, dar vreau să fac și lucruri în afara tenisului. Încep să explorez mai multe oportunități pe rețelele de socializare.

Evident, există niveluri la OnlyFans, ai sportivi precum Nick Kyrgios și Alex Muller care vor posta în mare parte conținut despre tenis, iar apoi ai cealaltă extremă  în care eu nu mă aflu. Eu sunt în acea situație de mijloc”, a afirmat Vickery, într-o emisiune de televiziune.

Vickery joacă în calificări la US Open 2025

”Mi-am deschis contul în ianuarie și a prins cu adevărat. Faptul că sunt jucătoare de tenis m-a ajutat cu siguranță în marketing. Sunt într-o etapă în care nu fac absolut tot ce pot acolo, dar mă simt confortabil. Mă descurc foarte bine.

Evident, voi primi niște feedback-uri negative, dar e normal. Orice ai face în viață, vor exista întotdeauna critici. Dacă nu aș face nimic, aș primi critici, așa că mai bine aș putea să intru pe platformă și să fac bani cât timp sunt acolo”, a mai precizat ea.

Revenită în circuit după o accidentare care a ținut-o departe de teren timp de 6 luni, Sachia Vickery a intrat în calificările de la US Open 2025 folosind un clasament protejat și a învins-o pe Anastasiya Soboleva din Ucraina în primul tur.

Jucătoarea americană o va înfrunta în runda a doua pe Ella Seidel din Germania, favorita numărul 19 în calificări. Dacă va ajunge în ultimul tur, ea va juca fie cu Destanee Aiava din Australia, fie cu Justina Mikulskyte din Lituania.

