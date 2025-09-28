Joacă Louis Munteanu în U Cluj – CFR Cluj?! Andrea Mandorlini a lămurit situația atacantului

. Andrea Mandorlini a vorbit despre situația atacantului înaintea derby-ului cu U Cluj.

Ce se întâmplă cu Louis Munteanu la derby-ul U Cluj – CFR Cluj

U Cluj – CFR Cluj, derby-ul de la poalele Feleacului, e meciul care trage cortina peste runda cu numărul 11 din SuperLiga. Partida e programată luni, 29 septembrie, de la ora 21:00. Înaintea duelului cu „șepcile roșii”,

„Nu e bine să vorbim de lucrurile negative. Evident, nu suntem mulțumiți de poziția de acum din clasament. Dar să vorbim acum de clasament nu e important. Important e să vorbim doar de meciul de mâine, în care suntem obligați să dăm totul.

Eu nu am venit de o perioadă lungă de timp, dar am reușit să facem ceva împreună. Nu am avut mult timp la dispoziție. Au fost multe meciuri și meciuri importante, dar despre meci evident e un derby. Chiar dacă echipele nu sunt în poziții bune în clasament. Un derby e un derby. Eu am trăit multe derby-uri, și la Milano și la Torino și la Genoa și nu contează foarte mult poziția din clasament. Contează doar momentul de mâine”, a declarat Andrea Mandorlini la conferința de presă premergătoare derby-ului U Cluj – CFR Cluj.

„E un punct important pentru noi”

Mandorlini a dat detalii despre starea de sănătate a lui Louis Munteanu. Golgheterul sezonului trecu e accidentat de la ultima acțiune a naționalei României, „dubla” cu Canada și Cipru. Ultimul meci jucat de Munteanu e derby-ul cu FCSB, terminat 2-2, și disputat pe 31 august.

„Louis Munteanu e mai bine. Mi-ar plăcea să fie cu noi. Voi vorbi azi cu el. Am reușit să recuperăm câțiva jucători accidentați. Dar sunt problemele mai vechi. Camara, Simao, nu sunt cu noi. În rest suntem bine și îmi doresc să fim bine și mâine seară. Clar, Louis e un punct important pentru noi”, a adăugat tehnicianul italian.

Derby-ul Clujului, comparat cu Derby della Madonnina

„În derby-uri mereu jucăm la victorie. Desigur, uneori nu îți iese asta, dar dăm totul pentru a reuși. Derby-urile sunt gândite doar pentru victorie. Echipa, clubul, se gândesc doar la asta.

(n.r. – cu ce derby seamănă U Cluj – CFR Cluj) În Italia, în Roma e un derby important pentru că e derby-ul Capitalei. Așa că e dificil să fac o comparație. Dar dacă ar fi să compar cu un derby, ar fi acela al orașului Milan. E un derby important și pentru România și pentru oraș pentru că e un oraș frumos (n.r. – Cluj), pe care îl port în suflet, și mi-ar plăcea să câștigăm”, a mai spus Mandorlini.

