Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”

Alexandru Musi a suferit o accidentare în meciul România U21-Cipru U21, scor 2-0. Ce şanse are atacantul lui Dinamo să joace în derby-ul cu Rapid.
Cristi Coste, Marian Popovici
17.10.2025 | 15:18
Joaca Musi in Dinamo Rapid Anunt de ultima ora din tabara cainilor
EXCLUSIV FANATIK
Joacă Musi în Dinamo - Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra "câinilor". Sursa: colaj Fanatik

România U21 a obţinut o victoria clară cu selecţionata similară a Ciprului, scor 2-0, în preliminariile Euro 2027. Alex Musi a suferit o accidentare la meciul din Gruia, iar prezenţa sa pe teren în derby-ul Dinamo – Rapid a fost pusă sub semnul întrebării.

ADVERTISEMENT

Alex Musi, informaţii de ultimă oră înainte de Dinamo – Rapid!

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că Alex Musi se va antrena cu echipa sâmbătă şi are şanse mari să înceapă din primul minut derby-ul Dinamo – Rapid de duminică seara:

Informaţii de ultim moment despre situaţia lui Alexandru Musi, care a ieşit accidentat din meciul pe care România U21 l-a câştigat cu Cipru în Gruia, scor 2-0. Alex Musi a făcut antrenament separat de echipă.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă va face antrenamentul cu echipa, va fi în lot 100% pentru derby-ul cu Rapid şi, din informaţiile noastre, sunt şanse foarte mari să înceapă titular în meciul de duminică seara”, a dezvăluit Cristi Coste.

Cum s-a accidentat, de fapt, Musi. Ce a pățit jucătorul lui Dinamo

Alexandru Musi a fost victima unei intrări criminale în Gruia. În minutul 30, atacantul a scăpat spre poarta adversă, dar fundaşul Ladislav Szikszay a avut o intrare dură, direct pe glezna fotbalistului român.

ADVERTISEMENT
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei...
Digi24.ro
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei

Arbitrul central i-a arătat doar cartonaş galben fundaşului cipriot. Meciurile din preliminariile Euro U21 nu au sistem VAR, astfel că arbitrajul video nu putea să intervină, chiar dacă pe reluări se vede gravitatea intrării.

ADVERTISEMENT
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda
Digisport.ro
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după arbitrajul dezastruos de la Csikszereda...
Fanatik
Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după arbitrajul dezastruos de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: “Nu a fost fault la portar! Este interzis să fluieri înainte ca mingea să intre în poartă”
Haos la CFR Cluj: „Multă lipsă de disciplină, jucătorii sunt nemulțumiți”
Fanatik
Haos la CFR Cluj: „Multă lipsă de disciplină, jucătorii sunt nemulțumiți”
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat!...
Fanatik
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu: “O să-l vedeți titular!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Replică DEZLĂNȚUITĂ a lui Becali pentru Rădoi, 'învățătorul mapamondului': 'Hai să-ți spun un...
iamsport.ro
Replică DEZLĂNȚUITĂ a lui Becali pentru Rădoi, 'învățătorul mapamondului': 'Hai să-ți spun un lucru!'. Ce i-a zis, de fapt, Lucescu la telefon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!