Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”

România U21 a obţinut o victoria clară cu selecţionata similară a Ciprului, scor 2-0, în preliminariile Euro 2027. , iar prezenţa sa pe teren în derby-ul Dinamo – Rapid a fost pusă sub semnul întrebării.

ADVERTISEMENT

Alex Musi, informaţii de ultimă oră înainte de Dinamo – Rapid!

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că Alex Musi se va antrena cu echipa sâmbătă şi are şanse mari să înceapă din primul minut derby-ul Dinamo – Rapid de duminică seara:

„Informaţii de ultim moment despre situaţia lui Alexandru Musi, care a ieşit accidentat din meciul pe care România U21 l-a câştigat cu Cipru în Gruia, scor 2-0. Alex Musi a făcut antrenament separat de echipă.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă va face antrenamentul cu echipa, va fi în lot 100% şi, din informaţiile noastre, sunt şanse foarte mari să înceapă titular în meciul de duminică seara”, a dezvăluit Cristi Coste.

Cum s-a accidentat, de fapt, Musi. Ce a pățit jucătorul lui Dinamo

Alexandru Musi a fost victima unei intrări criminale în Gruia. În minutul 30, atacantul a scăpat spre poarta adversă, dar fundaşul Ladislav Szikszay a avut o intrare dură, direct pe glezna fotbalistului român.

ADVERTISEMENT

Arbitrul central i-a arătat doar cartonaş galben fundaşului cipriot. Meciurile din preliminariile Euro U21 nu au sistem VAR, astfel că arbitrajul video nu putea să intervină, chiar dacă pe reluări se vede gravitatea intrării.