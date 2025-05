„Joacă pe tricou cu Tiago, nu cu Mutu!”. Cum gestionează Adi Mutu faima din jurul fiului său

Adrian Mutu și-a deschis în urmă cu câteva luni academia de fotbal ce-i poartă numele, iar printre juniorii înscriși se numără și fiul său, Tiago. „Briliantul” a transmis cum îl pregătește pe băiat pentru viitor.

Cum gestionează Adi Mutu faima din jurul fiului său Tiago

În cadrul „DON Mutu”, , iar pentru moment nu mai acceptă înscrieri. F , iar Mutu a recunoscut că îl pregătește deja pentru presiunea numelui, acesta amintind de exemplul lui Ianis Hagi, care a avut un parcurs mai dificil din cauza performanțelor tatălui său.

„Academia merge bine, mai avem puțin și terminăm baza. Am o mândrie când văd cum crește totul. Am început și eu acum să văd de cuzineți, la nocturnă, pentru că sunt niște stâlpi de 14 metri și trebuie puși bine acolo. Eu cred că la începerea noului sezon va fi totul gata.

Deja am 25 de copii, am oprit înscrierile. Nu mai am teren… Eu am dat drumul înainte de a fi gata baza pentru a mă ocupa de ce înseamnă organizare, logistică, de cum merg lucrurile, pentru a pute organiza bine. Nu mă așteptam să vină atât de multă lume, iar ei încă vin.

„Tiago o să simtă mai târziu ce înseamnă numele meu! Îl învățăm să gestioneze situațiile”

Nu am refuzat, dar am oprit înscrierile, am zis că o să vorbim peste o lună. Avem 25, dintre care 15 sunt sub 6 ani, iar restul cu vârste diferite. Terenul e la o oră și jumătate distanță și nu prea am cum să mă împart. E foarte frumos să vezi așa ceva.

Nu e vorba doar de mine, mă uit la copii și văd că joacă fotbal de mici, iar acesta este un sentiment diferit. Tiago (n.r. – fiul lui) e bine, e și el în Academie. Nu e favorizat, e ambițios el. O să simtă el mai târziu ce înseamnă numele ăsta și va avea timp… Așa cum au pățit și alți copii de fotbaliști.

(n.r. – O să fie o povară?) Tocmai de asta îl învățăm să știe să gestioneze și astfel de situații. E incredibil să vezi sentimentul copiilor pe care îl au atunci când joacă fotbal. Trebuie să vezi plăcerea și fericirea cu care joacă fotbal. Noi, ceilalți, care nu putem să menținem acest lucru și la nivel de seniori greșim undeva. La nivel de seniori devine alt sport. În esență, sportul e așa cum e la copii, anume fericire, goluri, relaxare, bucurie, nu ce se întâmplă la seniori cu înjurături, plânsete și așa mai departe. Asta se pierde, fericirea pură.

„Joacă cu Tiago pe tricou, nu cu Mutu! O să aibă timp să joace și cu Mutu pe tricou”

Încet, încet îl învăț cum să gestioneze povara numelui. Abia a împlinit 8 ani în aprilie. În momentul acesta, când el începe să realizeze și să discerne puțin, pentru că a făcut 8 ani, am început eu cu mama lui să vorbim despre ce înseamnă că îl cheamă Mutu. De asta îl strig tot timpul Tiago, eu nu îl strig Mutu. E Tiago, pentru că încă nu e mare și vor fi momente când va suferi.

Va fi Mutu pe tricou, acum e Tiago, dar acum începe să realizeze cine e taică-su și va avea timp să sufere. Nu trebuie să îi dăm ceva înainte dacă nu e cazul. Pretențiile vor fi altele la el și asta e adevărul. Gândește-te dacă nu ar avea Tiago și ar fi Mutu pe tricou… Așa nu îl cunosc toți.

Copiii sunt răutăcioși, nu te gândi că nu sunt. Sunt atât de sinceri încât sunt răutăcioși. Știe cine e taică-su normal, iar asta e foarte bine, doar că știe doar partea frumoasă. Îl pregătesc acum pentru partea urâtă. Sunt atâtea exemple de fotbaliști ce poartă povara numelui, iar unul e la echipa națională, anume Ianis”, a declarat Adrian Mutu.