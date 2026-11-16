„Joacă Poli, zici că-i Barcelona”. Gol fabulos marcat de echipa pregătită de fratele unui antrenor din Superliga

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Retragerea Politehnicii Iași din Liga a 2-a, apărută în vară, după 81 de ani de existență, a bulversat total lucrurile în fotbalul ieșean. Asta mai ales după ce echipa luată la piept de Primăria Iași, „pepenii verzi” de la CS USV CSM Iași 2020, care joacă în Liga a 3-a, nu este agreată de mulți suporteri, în frunte cu ultrașii lui Poli. Aceștia s-au alăturat proiectului inițiat de Florin Croitoru, fratele mai mare al antrenorului FC Botoșani, Marius. Având dreptul de a folosi sigla AS Politehnica Iași, denumirea purtată de Poli de pe 31 mai 1945 până în noiembrie 1948, Croitoru și-a înscris echipa, Steaua Magică, în Liga a 4-a Iași, sub denumirea ASPI. Aceasta face spectacol în campionat, câștigând la scor multe meciuri și înscriind goluri spectaculoase.

Asăvoaei, care a ajuns în Marca, cu „lovitura scorpionului”, a dat un nou gol de poveste

Ultima reușită de generic marcată de ASPI a avut loc sâmbătă, în meciul câștigat de „noua Poli” cu 8-1, pe teren propriu, cu Unirea Ruginoasa. Ieșenii au înscris fără ca adversarii să atingă mingea după primul fluier, în primul minut al primei reprize, după nouă pase consecutive!

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Golul a fost semnat de Robert Asăvoaei, care în 2020, când juca la Știința Miroslava, a semnat o reușită de generic în Liga a 3-a, contra lui CSM Pașcani. Reușita de atunci a mijlocașului care a evoluat și la Poli Iași, în Superliga, apărută urmare a unei „lovituri a scorpionului”, a ajuns în urma că șase ani în Marca și alte ziare mari ale lumii.



1000 de fani la Liga a 4-a, show-uri pirotehnice

Urmare a succesului de sâmbătă, ASPI, care are ca obiectiv promovarea în Liga a 3-a, și-a consolidat primul loc în Liga a 4-a Iași. Evoluțiile trupei ieșene îi entuziasmează pe ultrașii ieșeni, care vin în număr mare la meciurile „noii Politehnica”.

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Aceasta a avut și 1.000 de spectatori la unele meciuri de pe teren propriu, ultrașii, care cântă non-stop la toate partidele, oferind și show-uri pirotehnice la duelurile din nocturnă. Pe lângă cântecele de tradiție ale Politehnicii, una dintre scandările preferate ale suporterilor ieșeni este „Joacă Poli, zici că-i Barcelona / Croitoru zici că-i Guardiola”. La ASPI joacă și câțiva fotbaliști trecuți prin Superliga. Cei mai cunoscuți sunt fostul jucător al Craiovei și Oțelului, Răzvan Gorovei (32 ani), Cătălin Ștefănescu (31 ani), fost la Ceahlăul Piatra Neamț, Steaua și Poli Iași, și Andrei Vițelaru, ex-căpitanul lui Ceahlăul. Nu numai la ASPI activează jucători cu cărți de vizită consistente pentru Liga a 4-a ieșeană.

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A dat gol în Champions League și joacă la 46 de ani

Echipa a doua a „pepenilor verzi” a mizat în acest sezon pe . Onofraș (46 ani), care este și team-manager la ACS USV, are un CV consistent ca fotbalist. Campion al României cu Unirea Urziceni, pentru care a marcat și în Champions League, Onofraș a cucerit și Cupa României, cu Steaua.

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Un alt oficial al CS USV CSM Iași 2020, Ovidiu Mihalache (41 ani), care are 250 de meciuri în Superliga, la Astra și Poli, evoluează la Tonmir Iași, unde este coleg cu Narcis Bădic (35 ani), fost zece ani la Poli Iași. Apoi, la Știința Miroslava este legitimat Andrei Hergheligiu (34 ani). Atacantul a îmbrăcat tricoul lui U Craiova și a marcat golul decisiv pentru , din 2024.