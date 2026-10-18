„Joacă un fotbal frumos”. Cosmin Contra a analizat lupta la titlu în SuperLiga și egalul Craiovei cu Getafe

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Fost antrenor în România la Poli Timișoara, Petrolul și Dinamo, apoi selecționer al primei reprezentative, Cosmin Contra (50 de ani) a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, despre lupta la titlu în SuperLiga. În opinia lui „Guriță”, 3 echipe par în acest moment a fi îndreptățite să spere la locul de onoare. Ce spune Contra despre remiza campioanei U Craiova cu Getafe, club la care tehnicianul român a jucat și a antrenat.

Cele 3 echipe pe care Cosmin Contra le vede luptându-se pentru titlu în SuperLiga. FCSB nu e pe listă

După mai bine de o treime scursă din sezonul regular de SuperLiga, trei echipe par a se fi desprins de pluton. E vorba de liderul Dinamo, care impresionează nu doar prin rezultate, dar și prin jocul extrem de solid, de Rapid, echipă care nu impresionează atât de mult, dar adună victorii, și Universitatea Craiova, o formație cu un lot foarte valoros și puternic.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Cosmin Contra (Al Arabi, Qatar) a analizat . În opinia sa, cele trei aflate pe podium în acest moment, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova, par a fi în pole-position pentru a spera la laurii sezonului. „Guriță” a scos în evidență faptul că Dinamo „joacă un fotbal frumos”. La Rapid a punctat munca bună pe care o depune Pancu, iar la Craiova a subliniat un dezavantaj: uzura din cupele europene.

„Din ce văd eu în clasament, Dinamo e pe un drum foarte bun, în care am înțeles că joacă foarte bine, un fotbal plăcut ochiului, un fotbal ofensiv, frumos. A câștigat ultimele cinci meciuri la rând, e pe val. Rapidul se ține aproape cu Daniel Pancu, care văd că a făcut o treabă extraordinară. Acolo, cu Bilașco, au făcut un lot cât de cât competitiv. Și Craiova e acolo, normal. Universitatea, jucând și în Conference League și având din trei în trei zile meciuri, poate să fie echipa care pierde benzină pe parcursul săptămânilor. Vom vedea. Dar, în principiu, astea sunt cele 3 echipe care se vor bate acolo în față”, a spus Contra.

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Ce spune Cosmin Contra despre egalul Craiovei cu Getafe din Conference League

În urmă cu câteva zile, campioana României, . Oltenii au fost egalii locului 7 din sezonul trecut de La Liga, Getafe, scor 1-1. Cosmin Contra a comentat evoluția echipei lui Filipe Coelho (45 de ani) în competiția europeană și a spus că remiza de pe „Ion Oblemenco” este un rezultat bun pentru reprezentata României în competiție. Tehnicianul a scos în evidență faptul că egalul a fost smuls contra unei echipe bune din campionatul Spaniei.

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„Am văzut doar un rezumat. N-am apucat. Eram în cantonament, pregăteam meciul nostru de campionat și n-am apucat să văd decât un rezumat. (n.r. Cum ți s-a părut, după rezumat, egalarea venită târziu a celor de la Getafe?) După rezumat am văzut că a fost un meci echilibrat, în care Craiova a avut ocazii mari la 0-0. Apoi, o echipă ca Getafe a început să domine. Craiova a avut șansa să facă 2-0, dar n-au reușit lucrul ăsta. Și bineînțeles, la valoarea celor de la Getafe și jucătorii pe care îi au în lot, golul marcat Gudelj a făcut ca cele două echipe să aibă câte un punct în clasament. Pentru mine nu e un rezultat rău pentru Craiova, mai ales că au jucat cu o echipă bună din campionatul Spaniei. Cred că asta poate să le dea încredere pe viitor în această grupă din Conference League”, a punctat Contra.

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