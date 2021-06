Joachim Low, arogant după ce i-a trecut glonțul pe la ureche: ”Nu ne-am gândit la eliminare”

Germania a scos o în fața Ungariei, scor 2-2, după golul reușit de Leon Goretzka în minutul 84 și au prins in extremis locul în optimile de finală.

De altfel, presa germană al ”Mannschaft-ului” și consideră că este o calificare cu mult noroc.

Aroganța lui Joachim Low după o calificare dramatică

În ciuda faptului că Germania a arătat mari carențe în joc și a fost la câteva minute de o rușine istorică, selecționerul Joachim Low a apărut extrem de senin în fața jurnaliștilor și chiar a avut o oarecare aroganță.

”Mai erau 10 minute și am decis să aruncăm toți atacanții noștri în teren. Mi-a plăcut mult puterea pe care am arătat-o ​​și de aceea am avut sentimentul că putem înscrie un gol.

La pauză, le-am spus jucătorilor că trebuie să fim mai rapizi în combinații, dar fără să ne pierdem nervii și să nu încercăm să atacăm fără vreo idee. Am simțit că jucătorii doreau să facă orice pentru calificare”, a declarat tehnicianul nemților.

De ce au avut nemții probleme cu Ungaria

Joachim Low a explicat de ce formația sa a avut așa mari probleme în partida cu Ungaria și a dezvăluit faptul că nu a avut emoții în privința calificării în optimile de finaală.

”Ungaria avea să fie întotdeauna un adversar dificil, chiar dacă era outsider-ul dintr-o grupă dură. Ne-am așteptat să ne pună probleme cu jocul lor defensiv. Să fii condus de două ori a făcut dificilă misiunea să întoarcem meciul.

Nu am deschis suficient spațiu în apărarea lor, așa că, în cele din urmă, am avut nevoie de o mentalitate puternică și un spirit bun. Nu ne-am panicat și nu am renunțat, iar caracterul și personalitatea afișate de echipă au fost perfecte. Nu ne-am gândit la eliminare”, a spus Low.

Anglia – Germania, capul de afiș al optimilor

Faza grupelor de la Euro 2020 s-a încheiat cu meciurile din grupa “morţii”. Iar ultimele confruntări au oferit un şi în scenariile de film. Lucrurile au fost atât de încurcate încât toată lumea făcea calcule pe parcursul celor 90 de minute, echipa eliminată fiind schimbată foarte rapid.

Caruselul schimbărilor de poziţii s-a încheiat abia în minutul 84 al celor două meciuri când Leon Goretzka a reuşit egalarea pentru nemţi şi Ungaria a fost echipa rămasă acasă din “grupa morţii”.

Germania a încheiat Grupa F pe poziția secundă și urmează să meargă pe stadionul Wembley în optimile de finală pentru a întâlni, în , reprezentativa Angliei. Partida se va disputa marți, 29 iunie, de la ora 19:00.