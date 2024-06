Joan Chelimo Melly, prima medaliată a României la Euro de atletism! Interviu premium: “E o țară minunată, pe care cei născuți aici nu o apreciază întotdeauna!”. Exclusiv

o are ca protagonistă pe Joan Chelimo Melly. Atleta care va reprezenta România la Paris a adus României prima medalie la Europenele de atletism de la Roma, argintul în proba de semimaraton.

Joan Chelimo Melly, atleta din Kenya cu suflet de român

Joan Chelimo Melly este o atletă care s-a născut în Kenya, dar care la Jocurile Olimpice de la Paris va reprezenta România. Este antrenată de Carol Santa, un antrenor român care a ajuns în Kenya în 2011, fiind la vremea respectivă sub contract cu federaţia din Turcia şi coordona pregătirea atleţilor din ţara semilunei.

Apoi a lucrat pe cont propriu cu sportivii pe care i-a ales. a început să colaboreze în 2017. Legitimată la Dinamo, sportiva de origine kenyană nu a avut ocazia să alerge pentru ţara natală, aşa că alegerea de a reprezenta România a venit natural, mai ales că familia Santa a „adoptat-o”.

Joan Chelimo Melly a stabilit mai multe recorduri naţionale, inclusiv la maraton, unde a depăşit performanţa Constantinei Diţă. În acest an a doborât recordul naţional şi la semimaraton, reuşind să câştige concursul de la Paris cu timpul de: 1 oră 6 minute şi 57 de secunde.

„Am început să alerg pentru a parcurge distanța destul de mare dintre casă și școală”

Joan Chelimo Melly a acordat un interviu premium pentru FANATIK în care a vorbit despre greutăţile din copilărie, cum s-a hotărât să reprezinte România şi ce înseamnă să alerge maratonul la Jocurile Olimpice sub tricolor:

Joan, te-ai născut în Kenya, ţară pe care o asociem în atletism cu sportivi de excepţie la alergări pe distanţe mari. Tu cum ai început să practici sportul?

– Deși e o poveste des întâlnită, da, și eu am început să alerg pentru a parcurge distanța destul de mare dintre casă și școală. Apoi am înțeles că am calități specifice pentru alergare și am început să mă antrenez pentru competiții școlare. Zona în care am crescut eu nu era însă una în care alergarea era atât de populară, așa că mi-a fost mai greu la început. Oamenilor li se părea ciudat să vadă o fată în șort alergând pe stradă.

Povesteşte-ne puţin cum ai devenit una dintre cele mai valoroase alergătoare pe distanţe lungi? Am citit că ai început de la proba de 1500 de metri şi apoi ai crescut gradual distanţa…

– În primă fază am alergat distanțe mai scurte, specific vârstei, în timp însă am înțeles care sunt probele și distanțele care mă favorizează. Am ajuns la 10km, semimaraton și, de câțiva ani, la maraton. Cred însă că semimaratonul e proba care mi se potrivește cel mai bine. Nu întâmplător, e cea în care am fost de mai multe ori între cele mai bune 3-4 alergătoare de pe planetă. Cred că întotdeauna cheia succesului a fost munca, sunt foarte consecventă. Sunt probe la care trebuie să știi să suferi, aproape că trebuie să-ți placă să suferi.

„Aș fi putut alege Franța, țara soțului meu, dar am simțit o conexiune puternică cu România”

Cum ţi-a venit ideea să reprezinţi România în competiţiile oficiale şi cine te-a convins să concurezi sub „tricolor”?

– Ideea trăia în mine demult. Am primit multe lucruri bune de la țara mea natală, dar sunt și multe aspecte peste care mi-a fost greu să trec. Selecția sportivelor care participau la marile competiții nu a fost mereu una corectă, alergătorii nu sunt susținuți precum ar merita, sunt multe neajunsuri pe care mi-am dorit să le rezolv. România a fost o alegere foarte naturală. Antrenorul meu e român, Carol Santa, el și familia lui m-au ”adoptat” și apropierea de ei a făcut ca apropierea de România să se întâmple cumva de la sine. Mi-a plăcut țara, mi-au plăcut oamenii. Aș fi putut alege Franța, țara soțului meu, dar am simțit o conexiune puternică cu România.

Chiar dacă te antrenezi în altă parte, ai fost de câteva ori în România. Cum apreciezi condiţiile de pregătire în atletism pe care le avem şi ce crezi că ar trebui să îmbunătăţim la acest capitol?

– Am fost de multe ori, nu de câteva ori. Eu sunt norocoasă și privilegiată să mă pot pregăti în baza sportivă de la Izvorani, care arată bine și unde nu-mi lipsește nimic, decât poate altitudinea. Dar pe unde am fost prin țară, am văzut că și în România sunt lipsuri mari în ceea ce privește infrastructura. Poate prin performanțele mele voi readuce atletismul în atenția conducătorilor țării, care vor investi mai mult în bazele sportive.

„E o țară în care eu mă simt respectată și apreciată și care îmi oferă șanse corecte de a face performanță”

Ce părere ai de România după o perioadă în care ai apucat vezi ţara şi să cunoşti mai mulţi oameni de aici?

– E o țară în care eu mă simt respectată și apreciată și care îmi oferă șanse corecte de a face performanță. Nu mi-am dorit altceva. E o țară cu o natură incredibil de frumoasă, în special în zona montană, iar cu mine oamenii au fost mereu prietenoși și deschiși. Nu regret nicio clipă alegerea făcută.

La Jocurile Olimpice de la Paris vei alerga la maraton. E considerată cea mai grea probă din atletism. Povesteşte-ne, din punctul de vedere al unui sportiv de elită, în ce constă dificultatea acestei probe?

– Cred că e o probă care te provoacă în egală măsură mental și fizic. Intensitatea la care se aleargă astăzi în maratonul feminin e uriașă. Iar pregătirea implică extrem de multă consecvență. E suficientă o mică accidentare sau orice deturnare de la traiectorie, în timpul pregătirii și lucrurile se pot complica. Cred că e și cea mai imprevizibilă probă de la Jocurile Olimpice. Se poate întâmpla aproape orice și fiind un traseu dificil, nu foarte rapid, pot apărea surprize.

„Nu am înțeles de ce a trebuit să aștept atât de mult să concurez pentru România, pentru că eu nu am concurat niciodată pentru Kenya”

Povesteşte-ne cum arată o zi de pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Paris?

– Nicio zi nu e neapărat la fel și totuși fiecare dintre ele înseamnă zeci de kilometri alergați, pregătire fizică în sală, masaje, recuperare, odihnă. Dau totul în fiecare zi, astfel încât în ziua maratonului olimpic să nu am regrete și să știu că am făcut tot ce am putut ca să fiu cât mai bine pregătită.

Vei concura cu steagul României la Paris. Ce sentimente te încearcă în momentul în care te gândeşti la acest lucru?

– E un amestec de entuziasm și de ușurare. A durat mult așteptarea asta și niciodată nu am înțeles exact de ce a trebuit să aștept atât de mult dreptul de a concura pentru România, pentru că eu nu am concurat niciodată pentru Kenya în competiții ale echipei naționale. Am adunat însă în tot acest timp foarte multă motivație. Sunt mândră că am ales drumul ăsta în viață și sper să-i pot da României mai mult decât mi-a dat ea mie.

„O medalie la Paris mi-ar da lumea peste cap și mi-ar încununa ani întregi de muncă”

Ai vreun obiectiv impus pentru competiţia din vară?

– Să termin cursa cu capul sus. Și mulțumită că am făcut tot ce a ținut de mine. E evident că îmi doresc o medalie, dar sunt și realistă, maratonul e o probă în care oricui i se poate întâmpla orice.

Ce ar însemna pentru tine să câştigi o medalie olimpică la maraton?

– Totul. Mi-ar da lumea peste cap și mi-ar încununa ani întregi de muncă.

„România e o țară minunată, pe care cei născuți aici nu o apreciază întotdeauna pe cât de mult ar merita”

Eşti o atletă cu o mare experienţă. Explică-ne care este cheia succesului atleţilor kenyeni, în special în probele de anduranţă? Ce este diferit faţă de celelalte ţări?

– E o poveste lungă și probabil e o întrebare pe care mulți și-au pus-o, cu un răspuns complex. Sunt lucruri ce țin de genetică, de climă, de cultură, dar și de o dorință de a-ți schimba viața și a depăși provocări precum sărăcia, lipsa de oportunități în alte domenii. La sfârșitul zilei, diferența o face nu din ce țară ești, ci cine ești, ce efort ești dispus să faci și cât de mult sacrifici.

La Jocurile Olimpice vei fi urmărită şi încurajată de zeci de mii de români. Ce mesaj le transmiţi?

– Că România e o țară minunată, pe care cei născuți aici nu o apreciază întotdeauna pe cât de mult ar merita. Suporterii sunt esențiali în sport și sper că îi vor trata ca pe niște eroi naționali pe toți sportivii care vor reprezenta țara la Paris, indiferent de performanțe.

„Aveam 18 ani când se întâmpla asta. Nu eram la fel de conectată cu fenomenul, dar știu bine că e extraordinar ce a reușit Constantina, la o vârstă la care multe alte sportive și-au încheiat cariera și într-un context în care nimeni nu-i dădea șanse. Mă inspiră și mă motivează știind ce a reușit Constantina la Beijing”, Joan Chelimo Melly despre aurul olimpic obţinut de Constantina Diţă la Beijing

33 de ani are Joan Chelimo Melly

2021 este anul în care Joan Chelimo Melly a obţinut cetăţenia română