Joan Laporta a câștigat alegerile la Barcelona și a sărbătorit cu jucătorii în secția de votare. Ce a pățit Ter Stegen la urne

Joan Laporta își continuă aventura la Barcelona. Președintele catalan a câștigat duminică un nou mandat și va fi în funcție cel puțin până în 2031. Vezi ce a pățit Ter Stegen în momentul in care s-a dus să voteze.
Dragos Petrescu
16.03.2026 | 00:15
Alegerile prezidențiale ale clubului FC Barcelona au avut loc duminică, 15 martie 2026, iar Joan Laporta a obținut un nou mandat, cu un procentaj zdrobitor: 69,4% (conform TV3). Contracandidatul său a fost Victor Font, un binecunoscut om de afaceri din Catalunia. În ziua alegerilor, echipa lui Hansi Flick a jucat cu Sevilla în campionat și a câștigat categoric, scor 5-2, păstrându-și astfel avansul de patru lungimi în fruntea clasamentului din La Liga.

Imediat după încheierea partidei de pe Camp Nou, jucătorii formației blaugrana și antrenorul Hansi Flick s-au dus la urne, iar conform informațiilor apărute în presa locală, aceștia i-au acordat votul lui Joan Laporta. Ba mai mult, câțiva dintre fotbaliștii blaugrana au fost surprinși de camerele de filmat cântând și sărbătorind alături de actualul și viitorul lor președinte, chiar în incinta secției de votare.

Pe lângă jucătorii clubului, staff-ul tehnic și membrii conducerii, au mai votat și suporterii echipei, iar potrivit celor de la MARCA, nu mai puțin de 56.000 de voturi s-au consemnat duminică, un număr care l-a lăsat fără cuvinte pe Joan Laporta: „Sunt foarte entuziasmat. N-am mai văzut așa ceva la alte alegeri. Este o atmosferă care ne curge prin sânge”.

A existat însă și un moment mai puțin fericit, iar protagonistul a fost nimeni altul decât Marc Andre Ter Stegen, fostul căpitan al Barcelonei care în momentul de față evoluează sub formă de împrumut la Girona, o altă grupare catalană din La Liga. Portarul german a mers duminică dimineață să aleagă noul președinte, însă nu a putut face acest lucru deoarece nu a fost trecut pe lista oamenilor cu drept de vot. Acest lucru a fost cauzat de faptul că germanului i-a expirat permisul de membru al clubului.

Barcelona a zdrobit-o pe Sevilla în ziua alegerilor prezidențiale

Joan Laporta a avut parte de o zi perfectă de duminică. Pe lângă obținerea celui de-al treilea mandat de președinte la Barcelona, acesta s-a bucurat și de o partidă excelentă făcută de echipa sa în campionat. Trupa pregătită de Hansi Flick a făcut instrucție cu Sevilla în etapa #28 din La Liga, scor 5-2, și s-a dus din nou la patru lungimi distanță față de marea rivală Real Madrid.

Raphinha a reușit un „hattrick” (9′, 21′, 51′), iar celelalte două goluri ale catalanilor au fost semnate de Dani Olmo (38′), respectiv Joao Cancelo (60′). Pentru gruparea din Andaluzia au punctat Oso (45+3′) și Djibril Sow (90+2′). În momentul de față, Barcelona are 70 de puncte și este lider în La Liga. De cealaltă parte, Sevilla a rămas la borna cu numărul 31 și ocupă locul 14 în clasament.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
