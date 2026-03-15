Joan Laporta a câștigat alegerile la Barcelona și a sărbătorit cu jucătorii în secția de votare. Ce a pățit Ter Stegen la urne

Alegerile prezidențiale ale clubului FC Barcelona au avut loc duminică, 15 martie 2026, iar Joan Laporta a obținut un nou mandat, cu un procentaj zdrobitor: 69,4% (conform TV3). Contracandidatul său a fost Victor Font, un binecunoscut om de afaceri din Catalunia. În ziua alegerilor, echipa lui Hansi Flick a jucat cu Sevilla în campionat și a câștigat categoric, scor 5-2, păstrându-și astfel avansul de patru lungimi în fruntea clasamentului din .

Joan Laporta a câștigat un nou mandat de președinte la Barcelona! Ter Stegen nu a fost lăsat să voteze

Imediat după încheierea partidei de pe Camp Nou, jucătorii formației blaugrana și antrenorul Hansi Flick s-au dus la urne, iar conform informațiilor apărute în presa locală, aceștia i-au acordat votul lui Joan Laporta. Ba mai mult, câțiva dintre fotbaliștii blaugrana au fost surprinși de camerele de filmat cântând și sărbătorind alături de actualul și viitorul lor președinte, chiar în incinta secției de votare.

Pe lângă jucătorii clubului, staff-ul tehnic și membrii conducerii, au mai votat și suporterii echipei, iar potrivit celor de la MARCA, nu mai puțin de 56.000 de voturi s-au consemnat duminică, un număr care l-a lăsat fără cuvinte pe Joan Laporta: „Sunt foarte entuziasmat. N-am mai văzut așa ceva la alte alegeri. Este o atmosferă care ne curge prin sânge”.

A existat însă și un moment mai puțin fericit, iar protagonistul a fost nimeni altul decât Marc Andre Ter Stegen, fostul căpitan al Barcelonei care în momentul de față evoluează sub formă de împrumut la Girona, o altă grupare catalană din La Liga. Portarul german a mers duminică dimineață să aleagă noul președinte, însă nu a putut face acest lucru deoarece nu a fost trecut pe lista oamenilor cu drept de vot. Acest lucru a fost cauzat de faptul că germanului i-a expirat permisul de membru al clubului.

Barcelona a zdrobit-o pe Sevilla în ziua alegerilor prezidențiale

Joan Laporta a avut parte de o zi perfectă de duminică. Pe lângă obținerea celui de-al treilea mandat de președinte la Barcelona, acesta s-a bucurat și de o partidă excelentă făcută de echipa sa în campionat. Trupa pregătită de Hansi Flick a făcut instrucție cu Sevilla în etapa #28 din La Liga, scor 5-2, și s-a dus din nou la patru lungimi distanță față de marea rivală .

Raphinha a reușit un „hattrick” (9′, 21′, 51′), iar celelalte două goluri ale catalanilor au fost semnate de Dani Olmo (38′), respectiv Joao Cancelo (60′). Pentru gruparea din Andaluzia au punctat Oso (45+3′) și Djibril Sow (90+2′). În momentul de față, Barcelona are 70 de puncte și este lider în La Liga. De cealaltă parte, Sevilla a rămas la borna cu numărul 31 și ocupă locul 14 în clasament.