Joan Laporta, anunț despre revenirea lui Leo Messi la FC Barcelona

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a fost întrebat despre revenirea lui Leo Messi la formația catalană și a dat un răspuns categoric, fără ocolișuri.
Mihai Alecu
12.11.2025 | 14:55
Joan Laporta anunt despre revenirea lui Leo Messi la FC Barcelona
Messi, interzis la Barcelona de Laporta
Leo Messi a fost din nou pe Nou Camp, prima dată după transferul la PSG, din 2021, și speculațiile cu privire la întoarcerea sa au început să apară.

Leo Messi, înapoi la Barcelona? Ce spune Joan Laporta

Joan Laporta, omul care decide la gruparea catalană, a fost întrebat direct despre șansele ca superstarul argentinian să se întoarcă și a dat un răspuns care ar putea părea surprinzător pentru mulți. „Din respect pentru Messi, pentru jucătorii pe care îi avem, pentru oamenii din conducere, spun că nu este momentul să vorbim despre scenarii nerealiste”, a declarat Laporta, citat de Fabrizio Romano.

Acesta a continuat și a vorbit despre construcția stadionului: „Este emoționant să fim aici. Mă copleșește gândul la trecut, la prezent și la viitor… este o emoție puternică. Oamenii sunt entuziasmați, iar acest sentiment este molipsitor. Am văzut multă emoție printre suporteri. Este o realitate. Lucrăm la acest proiect de 15 ani. Când am preluat conducerea, am considerat că era o acțiune fundamentală pentru a putea concura la cel mai înalt nivel. Avansăm într-un ritm rapid, în doar doi ani și jumătate… dar vrem să ne întoarcem acasă cât mai curând posibil.

Nu-mi place să privesc înapoi și nici să mă concentrez pe criticile primite. Acesta este un vis colectiv. Suporterii Barcelonei știu de ce are nevoie clubul și ne-au încurajat mereu. Aș alege din nou compania de construcții Limak, suntem foarte mulțumiți de ei — simt culorile clubului și sunt la fel de entuziasmați ca și noi”.

Leo Messi a vorbit despre prezența Cupa Mondială

Leo Messi se gândește la Cupa Mondială din 2026 și ar putea să se transfere în Europa, fiind dorit de Galatasaray. Campionatul din MLS se oprește timp de 4 luni, din decembrie și până în martie, iar anturajul fotbalistului argentinian se gândește la posibilitatea ca fotbalistul să joace în aceste luni, pentru a fi în formă fizică bună pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Jucătorul sud-american a vorbit despre Cupa Mondială și a anunțat că este entuziasmat: „De abia aștept Cupa Mondială. O să joc dacă o să fiu într-o formă fizică bună, care să-mi permită să-mi ajut colegii și să prestăm un fotbal frumos. Sunt relaxat și fericit, sper să fiu în cea mai bună formă”.

