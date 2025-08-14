Joan Laporta deschide seiful! Barcelona ar putea scăpa de restricțiile fair-play-ului financiar

Din cauza nerespectării fair-play-ului financiar, Barcelona nu s-a mai calificat pentru regula 1:1 în ultimii ani, iar acest lucru a făcut ca formația catalană să nu poată cheltui mai mult de 60% din încasări, însă acest blocaj poate lua sfârșit.

Barcelona, pași repezi pentru a depăși impasul financiar. Ce demersuri a făcut Joan Laporta

Miercuri, 13 august, Consiliul Director al Barcelonei a apropat o garanție de șapte milioane de euro pentru a echilibra bugetul în vederea îndeplinirii condițiilor pentru regula 1:1, ceea ce ar însemna ca Barcelona să poată, în sfârșit, să cheltuiască atât cât produce.

Decizia a fost aprobată în unanimitate în cadrul ședinției desfășurate în jurul prânzului, iar Barcelona se apropie cu pași repezi de ieșirea din acest impas. iar cele șapte milioane de euro au fost introduse în club tocmai pentru a rezolva aceste probleme.

Conducerea Barcelonei continuă progresul din acest punct de vedere, iar lojele VIP de pe Spotify Camp Nou pot juca un rol extrem de important. Conform cotidianului spaniol , odată cu rezervarea lojelor, în valoare de 100 de milioane, clubul va putea reveni din nou la regula 1:1.

Între timp, FC Barcelona așteaptă în continuare un răspuns din partea comisiei medicale din LaLiga în ceea ce privește cazul operației la spate a lui Ter Stegen și a perioadei sale de indisponibilitate. Dacă se va dovedi că portarul neamț va avea nevoie de 4 luni pentru recuperare, atunci campioana Spaniei poate renunța la o bună parte din salariul său și îl poate înregistra imediat pe Joan Garcia, noul goalkeeper adus de la rivalii din oraș, Espanyol.

Plecarea lui Inigo Martinez, o gură de aer pentru FC Barcelona

Inigo Martinez a fost un jucător foarte important pentru Hansi Flick în sezonul trecut, însă plecarea sa este benefică financiar atât pentru el, cât și pentru club. FC Barcelona scapă de salariul său mare, în timp ce stoperul a dat lovitura cu o mutare în Arabia Saudită.

după ce Inigo a rămas la echipă în sezonul trecut, deși avea pe masă o ofertă bănoasă din Golf. Fotbalistul de 34 de ani a fost convins de tehnicianul neamț să rămână până la finalul sezonului și i-a promis că va putea pleca fără sumă de transfer începând cu această ferestră de mercato, deși ar mai fi avut un an de contract.

Eliberarea de salariul destul de mare al spaniolului, care se învârtea în jurul a 14 milioane de euro, este o adevărată gură de oxigen pentru clubul catalan, care mai face un pas important pentru a atinge regula 1:1.