Joan Laporta explică acum motivele plecării lui Lionel Messi de la FC Barcelona: “Dacă semna, clubul era în mare pericol”

Juan Laporta: “Sunt aici să explic motivele pentru care Leo Messi pleacă de la club. Salariile reprezintă 110% din veniturile clubului, Liga Profesionistă Spaniolă este reglementată de fair play financiar şi nu avem nicio marjă prin care să facem excepţii. Numerele de la club arată foarte rău şi asta înseamnă că pierderile sunt mult mai mari decât ne-am aşteptat şi cheltuielile sunt mult mai mari decât ne aşteptam. Iar salariile uriaşe plătite de club sunt peste orice limită. Suntem limitaţi de fair play-ul financiar. De asta nu puteam să inserăm şi contractul pe care l-am convenit cu Messi. Contractul de drepturi tv afectează clubul pentru următorii 50 de ani. Barcelona are peste 100 de ani vechime şi este peste orice individ: inclusiv cel mai bun jucător al planetei sau din istorie.

Dacă am fi încheiat contractul cu Messi, clubul ar fi fost în pericol. Am spus că nu putem face asta. Leo Messi a vrut să rămână, noi am vrut ca el să continue. Faptul că el a vrut să rămână a fost primul pas, a fost un factor cheie. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost la negocieri, lui Leo Messi. Au fost multe aspecte care au fost negociate, să fie compatibile cu fair play. Evident, e cel mai bun jucător din lume, are oferte. Iar ca în orice negociere, vine un moment în care să spui: destul. Să o analizezi la rece şi să te uiţi la cifre. Şi în La Liga trebuie să jucăm după reguli. Nu este o scuză, ştiam regulile, dar nu puteam riscăm pentru că avem o istorie în spate.

Leo Messi merită orice. Iubeşte Barcelona, rădăcinile lui sunt la Barca. Sunt foarte supărat, dar sunt sigur că am făcut totul pentru interesul clubului Barcelona. A făcut istorie la Barcelona. Este cel mai de succes jucător din istoria clubului. A fost cea mai bună eră din istoria clubului. Acum începe o nouă eră. Va fi înainte şi după Leo.

Nu vreau să vă dau speranţe deşarte. În timpul negocierilor, ştiam că jucătorul are oferte. Dar a trebuit să luăm o decizie rapid. La Liga începe foarte repede, iar jucătorul trebuia să ştie care sunt opţiunile lui. În două luni am trecut prin stagii diferite. A fost mereu prezent la negocieri şi a încercat să facă lucrurile simple pentru noi. Înţelegerea era ca cei doi ani de salariu să fie plătiţi în cinci ani, dar a trebuit să vedem cum facem cu regulile de fair-play. Apoi ne-am înţeles la un contract pe 5 ani, acceptat de Leo. Toţi ne-am pus de acord. Voiam ca era post Messi să nu înceapă azi, ci peste cel puţin doi ani.

Toţi am vrut să ne bucurăm să ne bucurăm de talentul lui. Când am propus contractul pe 5 ani am sperat că va fi în concordanţă cu regulile din La Liga. După o analiză tehnică a comisiei din La Liga, am fost informaţi că acest contract nu va putea fi validat conform regulilor. Şi singura variantă era una care nu era în interesul Barcelonei. Erau nişte bani din drepturile tv care erau primiţi de Barcelona şi nu era în favoarea clubului.

Motivul pentru care Messi nu rămâne este unul salarial. Încercăm să reducem plafonul salarial. Negociem cu jucătorii, unii dintre ei au acceptat micşorarea contractelor, alţii mai puţin. Nu este simplu să negociem cu fiecare în parte. Sunt contracte semnate. Poate trebuie să luăm şi alte decizii, dar nu garantează nimic. Este o situaţie dificilă, riscantă şi este nevoie de timp.

Dacă ar fi semnat Leo contractul, salariile ar fi reprezentat 110% din veniturile clubului. Şi aşa ceva este inacceptabil. Au fost contracte semnate în trecut şi este foarte dificil. Oamenii ne întreabă cum de au putut semna Kun Aguero sau Memphis Depay. Dar ei au acceptat nişte condiţii ca să vină aici. Şi le mulţumesc.

Insist. Nu vreau să creez speranţe deşarte. Negocierile cu Messi s-au sistat din cauza limitării salariale. Sunt foarte multe aspecte ale acestei operaţiuni. Motivaţia noastră este maximă. Cu bordul director a fost un proces foarte complicat. Sunt multe aspecte de luat în calcul. Şi suntem mai motivaţi ca niciodată ca Barcelona fără Messi să aibă succes. Este foarte trist că situaţia se prezintă aşa, fără Messi, în pandemie de COVID.

Cu fanii în tribune, plecarea lui Messi ar fi putut fi făcută altfel, dar aşa este foarte trist. Dar în afară de asta, decizia a fost făcută în interesul Barcelonei. Avem peste 100 de ani şi am trecut prin multe. Vrem ca era post-Messi să fie una de succes şi cred că aşa va fi.

Am spus-o de multe ori că vom face tot posibilul ca Messi să rămână la Barcelona. Ne-am înţeles cu Messi, dar nu am putut să o finalizăm din cauza problemelor financiare prin care trece clubul şi a regulilor din La Liga. Dacă este cineva de vină pentru această situaţie? Nu vreau să merg spre fosta conducere şi la deciziile lor, dar am avut mai puţin de 6 luni să rezolvăm. Acum ştim că situaţia e mai grea decât ne aşteptam. Auditul confirmă cele mai negre temeri ale noastre.

Negocierile mergeau bine pentru că speram ca La Liga să fie mai flexibilă. Leo Messi s-a comportat ireproşabil şi de asta am zis că lucrurile mergeau bine. Dar a trebuit să punem capăt negocierilor pentru că clubul era în risc. Şi am spus că nu putem continua aşa. A trebuit să luăm o decizie.

