Joan Laporta le dă peste nas rivalilor, după ce Barcelona a obținut titlul în Spania: „Am câștigat împotriva tuturor”. Ce „geniu” a găsit în lotul lui Hansi Flick

cu două etape înainte de finalul sezonului. Președentele Joan Laporta și antrenorul Hansi Flick au reacționat după acest succes.

Joan Laporta: „Este un campionat pe care l-am câștigat împotriva tuturor”

Joan Laporta a dedicat triumful suporterilor Barcelonei și a lăudat realizările echipei antrenate de Hansi Flick. Conducătorul catalanilor nu a ratat însă oportunitatea de a trimite „săgeți” către președintele La Liga, Javier Tebas, care a fost implicat în mai multe controverse legate de formația catalană, în mare parte .

„Acest campionat a fost foarte greu, sunt foarte fericit să văd că fanii au regăsit bucuria, este un campionat pe care l-am câștigat împotriva tuturor. Este titlul fanilor Barcelonei. În ciuda tuturor tentativelor de destabilizare, ne-au oferit încrederea lor. Sunt foarte fericit, este o victorie a membrilor Barcelonei, care au umplut stadionul Montjuic.

Joan Laporta: „Lamine Yamal este un geniu”

Cu această echipă, care are atât un prezent, cât și un viitor, cred că putem tinde spre și mai mult. A fost un sezon excelent, în care am fost cei mai buni, am câștigat trofee împotriva eternului rival. Cu un lot atât de tânăr și de curajos, fanii Barcelonei s-au îndrăgostit din nou de echipa lor.

Aș spune că a fost o stagiune istorică. Lamine Yamal este un geniu, face parte din acest grup de jucători străluciți. Astăzi a deschis scorul cu o reușită fabuloasă”, a afirmat Laporta după victoria cu Espanyol, conform . Președintele formației catalane a confirmat și o informație importantă privind următorul sezon: „Vom reveni pe Camp Nou în august, dacă nu vor interveni evenimente neprevăzute”.

Hansi Flick: „Nu am mai avut o asemenea experiență până acum. Sunt foarte mândru de echipă”

Barcelona a avut un parcurs senzațional în primul sezon sub comanda lui Hansi Flick, cucerind toate cele trei trofee interne: titlul în La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei. , a vorbit despre performanța realizată.

„Nivelul a fost bun, dar avem potențial pentru mai mult. Simt că suntem ca o familie, clubul este într-o situație bună, cu pasiune, atitudine și mentalitate, asta m-a ajutat mult la îndeplinirea obiectivelor. Bineînțeles, atmosfera a fost fantastică, toată lumea are grijă de toată lumea și acesta este un lucru unic, nu am mai avut o asemenea experiență până acum. Sunt foarte mândru de echipă, toată lumea muncește din greu.

Este un lucru pozitiv să fii puternic din punct de vedere mental. Jucători precum Frenkie (n.r. de Jong) sau alții au atins cel mai bun nivel din punct de vedere fizic, este minunat să vedem cum au progresat. Totul depinde de atitudine, trebuie să gândim pozitiv în permanență. Avem o filozofie legată de cum vrem să atacăm, ceva diferit, dar ne-am adaptat foarte bine, la Barcelona trebuie să câștigi trofee”, a afirmat antrenorul pentru sursa menționată anterior.

Hansi Flick: „Am suferit după semifinala de la Milano”

Singura competiție pe care Barcelona nu a câștigat-o în acest sezon a fost UEFA Champions League. Catalanii au revenit în semifinale după șase ani și au fost la câteva minute de o calificare în ultimul act, însă (6-7 la general) contra lui Inter.

„Am suferit puțin după semifinala de la Milano, dar acum jucătorii, clubul și fanii sunt fericiți. Acum este timpul să sărbătorim, vom analiza apoi planul pentru următorul sezon. Jucătorii vor avea cinci sau șase săptămâni libere, odihna este foarte importantă”, a adăugat fostul selecționer al Germaniei.

Hansi Flick a dedicat succesul și doctorului , cu puțin timp înainte de partida Barcelona – Osasuna. „Carles nu mai este printre noi, ne gândim mereu la el, are un loc în inimile noastre, a fost o persoană foarte importantă”, a transmis germanul.