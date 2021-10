Joan Laporta a decis viitorul lui Ronald Koeman chiar înainte de Atletico Madrid – FC Barcelona. Ce mesaj i-a transmis olandezului

Situația se schimbă la Barcelona de la o oră la alta și nimeni nu poate anticipa ce se va întâmpla de mâine încolo. Soarta antrenorului olandez Ronald Koeman părea pecetluită după cele două rezultate dureroase din ultimele zile: 0-0 în deplasare, cu ocupanta locului 15, Cadiz, pe 23 septembrie, și , miercuri.

Faptul că, între timp, echipa catalană a învins Levante (locul 17) cu 3-0 nu a impresionat pe nimeni. De altfel, chiar și Ronald Koeman a afișat, la conferința de presă de dinaintea meciului de azi cu Atletico Madrid, mina unui om care știe că este pe picior de plecare.

Koeman are încrederea conducerii

Cu toate acestea, Laporta a dat o lovitură, chiar în ziua meciului. Aflat la Madrid, pentru a asista la meciul de pe Wanda Metropolitano, care începe la ora 22.00, președintele clubului a dat asigurări că are încredere absolută în tehnicianul olandez, informează .

„Koeman va continua să fie antrenorul Barcelonei. Are încrederea noastră, indiferent de ce se va întâmpla în meciul cu Atletico. Merită încrederea pentru că, mai presus de toate, este un nume mare pentru Barcelona. Va continua.

Koeman iubește Barcelona și a venit aici într-unul dintre cele mai grele momente din istoria clubului. După ce am vorbit cu el, am înțeles că are încredere în echipă, care va crește odată cu revenirea celor accidentați.

Din acel moment, vom avea mai multe soluții. Koeman e important pentru Barcelona și va continua să fie antrenorul echipei, are contract. Acum, putem doar spera că rezultatele vor reveni, sunt sigur că va face tot ce îi stă în putință pentru asta”, a declarat Laporta.

Clauză de 12 milioane de euro

Publicația amintește și faptul că demiterea lui Koeman ar aduce în vistieria clubului catalan o gaură de 12 milioane de euro, aceasta fiind clauza de reziliere a contractului, sumă pe care oficialii grupării nu au de unde să o scoată.

AS nu exclude varianta ca, mâine, lucrurile să ia o altă turnură, în cazul în care Barcelona va suferi o nouă rușine. „Și pare clar că Barcelona este cufundată direct într-o criză de identitate și nu doar sportivă și economică”, mai scrie as.com.

Dialoguri dure în vestiar

Pe de altă parte, Sport.es a publicat, recent, o discuție mai dură purtată de Koeman cu greii echipei, în pauza meciului cu Benfica. Modul său de a le transmite că, în acest sezon, echipa nu vizează niciun trofeu a displăcut celor desemnați să dea declarații oficiale.

„Nu joc aici pentru a termina pe locul doi”, ar fi spus Piqué. „Suntem Barça și nu văd echipe mai bune ca a noastră”, a continuat Sergi Roberto. Chiar și Araíujo s-a revoltat: „Vrem Liga, Cupa, Supercupa, totul”.

În toată această vâltoare, cel mai liniștit pare chiar tehnicianul, care a declarat, după eșecul din prima etapă a Ligii Campionilor, 0-3 pe teren propriu cu Bayern München, că .